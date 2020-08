Unter Samstag, 8. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1570: Frankreichs König Karl IX. gesteht den Hugenotten im Edikt von St.-Germain-en-Laye an bestimmte Orte gebundene Religionsfreiheit und vier Sicherheitsplätze zur Ausübung ihrer Religion zu.

1915: Vor den Dardanellen versenkt ein britisches U-Boot den türkischen Panzerkreuzer "Barberus".

1925: In Washington findet die erste nationale Tagung des Ku-Klux-Klan statt. Der rassistische Geheimorden zählt rund fünf Millionen Mitglieder.

1935: Das deutsche Reichsinnenministerium löst alle Freimaurerlogen auf, ihr Vermögen wird eingezogen. Die Reichsregierung weist die Standesämter an, dass keine Heiraten mehr zwischen Ariern und Nichtariern geschlossen werden dürfen.

1940: Der deutsche Reichswirtschaftsminister ordnet an, dass Juden nicht mehr ohne Genehmigung über ihre Vermögenswerte verfügen dürfen.

1945: In London vereinbaren Vertreter der USA, der UdSSR, Großbritanniens und Frankreichs die Konstituierung eines Internationalen Militärgerichtshofs zur "Aburteilung von Kriegsverbrechern".

1945: Sieben Tage vor der japanischen Kapitulation erklärt die Sowjetunion Japan den Krieg und beginnt eine Offensive zur Eroberung der Mandschurei.

1985: Bei einem Autobombenanschlag auf dem Frankfurter US-Militärflughafen kommen zwei Menschen ums Leben, 20 werden verletzt.

1985: Papst Johannes Paul II. tritt eine Afrikareise an, die ihn in zwölf Tagen durch sieben Länder führt.

1990: Die irakische Führung erklärt das eroberte Kuwait zum "Teil unseres Landes".

1990: Mit einer Kampfansage an die Drogenmafia tritt der neue kolumbianische Präsident César Gaviria sein Amt an.

1995: Auf dem Grund der Ostsee werden die Überreste der Flotte von Schwedenkönig Gustav III. geortet. Die 50 Kriegsschiffe waren 1790 versenkt worden.

1995: Kroatien erklärt die Krajina-Offensive für beendet.

2000: Bei einem Sprengstoffattentat in der Moskauer Innenstadt werden 13 Menschen getötet, rund 90 weitere verletzt. Die russischen Behörden vermuten eine "tschetschenische Spur".

2000: Der Oberste Gerichtshof Chiles hebt die Immunität des früheren Diktators General Augusto Pinochet auf.



Geburtstage: Thomas Koschat, öst. Komponist/Mundartdichter (1845-1914); Robert Siodmak, dt. Filmregisseur (1900-1973); Gerhild Diesner, öst. Malerin (1915-1995); Alija Izetbegović, bosn.-herzegov. Politiker (1925-2003); Herbert Prohaska, öst. Fußballer/Trainer (1955).

Todestage: Emil Ritter von Škoda, öst. Industrieller (1839-1900); Louise Brooks, US-Schauspielerin (1906-1985); Ilse Werner, dt. Schauspielerin/Sängerin (1921-2005); Milton Greene, US-amer. Fototgraf (1922-1985); Barbara Bel Geddes, US-amer. Schauspielerin (1922-2005); Julian Adderley (gen. "Cannonball"), US-Jazzmusiker (1928-1975).

Namenstage: Dominikus, Gustav, Cyriakus, Hartwig, Coloman, Emil.



Quelle: SN