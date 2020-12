Unter Dienstag, 8. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1875: Das Drama "Kaiser Friedrich Barbarossa" von Christian Dietrich Grabbe wird im Schweriner Hoftheater uraufgeführt.

1925: Hitlers Buch "Mein Kampf" erscheint.

1945: Die amerikanische Reparationskommission in Japan gibt den massiven Abtransport der japanischen industriellen Ausrüstung in asiatische Länder bekannt, die Anspruch auf Wiedergutmachung haben. Japan verliert die gesamte Ausrüstung seiner Kriegsmaterialfabriken.

1965: Papst Paul VI. erklärt das Zweite Vatikanische Konzil nach mehr als dreijähriger Dauer (Beginn 11. Oktober 1962 unter seinem Vorgänger Johannes XXIII.) für beendet.

1980: Der britische Popmusiker John Lennon ("Beatles") wird in New York auf offener Straße erschossen.

1995: Am Feiertag Mariä Empfängnis bleiben die Geschäfte erstmals geöffnet; der Handel meldet Zuwächse im Weihnachtsgeschäft.

2005: Der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad zieht den Holocaust an den Juden in Zweifel und fordert eine Verlegung des Staates Israel nach Deutschland und Österreich. Damit, so Ahmadinejad, werde das Problem des Nahost-Konflikts "an der Wurzel gepackt". Die Äußerungen sorgen weltweit für Empörung.

2005: Nach der Abweisung der letzten Entschädigungsklage gegen österreichische Unternehmen erklärt Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) Rechtssicherheit. Damit kann mit den Auszahlungen an NS-Opfer begonnen werden.

2005: Markus Rogan gewinnt bei der Kurzbahn-WM in Triest die Goldmedaille und sorgt damit für den ersten Schwimm-Weltrekord eines Österreichers seit 93 Jahren.

2010: Start der Fernsehproduktion "Der Wettlauf zum Südpol". Für Österreich starten der ehemalige Skirennfahrer Hermann Maier, Radiomoderator Tom Walek, Soldatin Sabrina Grillitsch und der Sportler und Hundeschlittenfahrer Alexander Serdjukov. Das Team Deutschland setzt sich aus dem Moderator Markus Lanz, Musiker Joey Kelly, Claudia Beitsch und Dennis Lehnert zusammen. Obwohl Serdjukov aufgrund von Erfrierungen den Wettlauf vorzeitig beenden muss, erreichen die Österreicher den Südpol 46 Stunden vor dem deutschen Team am 28. Dezember.



Geburtstage: Horaz, römischer Dichter (65-8 v.Chr.); Adolph von Menzel, dt. Maler und Grafiker (1815-1905); Rochus Freiherr von Liliencron, dt. Germanist (1820-1912); Jean Sibelius, finn. Komponist (1865-1957); Fernanda de Castro, port. Schriftstellerin (1900-1994); Sammy Davis jr., US-Entertainer (1925-1990); Jimmy Smith, US-Jazzmusiker (1925-2005); Arnaldo Forlani, ital. Politiker (DC) (1925); Maximilian Schell, schweiz.-öst. Schauspieler/Regisseur (1930-2014); Hans-Jürgen Syberberg, dt. Filmregisseur (1935); Martin Semmelrogge, dt. Schauspieler (1955).

Todestage: Paul van Kempen, niederld. Dirigent (1893-1955); Tadeusz Kantor, poln. Theaterregisseur (1915-1990); Martin Ritt, US-Filmregisseur (1920-1990); Rolf Heyne, dt. Verleger (1928-2000); Herbert Prikopa, öst. Sänger, Schausp., Dirigent (1935-2015); John Lennon, brit. Popsänger/Ex-Beatle (1940-1980).

Namenstage: Elfriede, Edith, Egbert, Immaculata, Sabine, Klemens.

Quelle: SN