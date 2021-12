Unter Mittwoch, 8. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1661: Papst Alexander VII. erlässt die Enzyklika "Sollicitudo omnium Ecclesiarum" und eröffnet damit erneut die Diskussion über die "Unbefleckte Empfängnis" Marias, der Mutter Jesu.

1861: Der gemeinsame Fürst der Walachei und Moldaus, Alexandru Ioan Cuza, verkündet den Zusammenschluss der beiden Donaufürstentümer und die Bildung des Staates Rumänien mit der Hauptstadt Bukarest unter der nominellen Oberhoheit des Osmanischen Reiches.

1881: Beim Brand des Wiener Ringtheaters, der knapp vor einer Aufführung von "Hoffmanns Erzählungen" ausbricht, kommen 386 Menschen ums Leben. (Dies führt zu dem Sicherheitsgesetz von 1882, das unter anderem den "Eisernen Vorhang" vorschrieb).

1941: Einen Tag nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor erklären die USA, Großbritannien, Kanada, Australien und weitere Verbündete dem Kaiserreich Japan den Krieg.

1941: Japanische Flugzeuge bombardieren Singapur, der Angriff auf Hongkong beginnt.

1941: Thailand kapituliert nach nur symbolischem Widerstand vor den Japanern, mit denen es unter Militärdiktator Marschall Phibun Songkram einen Pakt schließt, der es ihm erlaubt, Teile von Burma zu annektieren.

1966: Das griechische Fährschiff "Heraklion" sinkt nahe der Insel Milos, 241 Menschen kommen bei der Katastrophe ums Leben.

1981: In Österreich tritt die Visumspflicht für polnische Staatsbürger in Kraft.

1991: Die Präsidenten Russlands, Weißrusslands und der Ukraine, Boris Jelzin, Stanislau Schuschkewitsch und Leonid Krawtschuk, verkünden in der Nähe von Brest das Ende der Sowjetunion und die Bildung einer "Gemeinschaft Unabhängiger Staaten" (GUS).

1996: Der deutsche Box-Europameister Graciano Rocchigiani schlägt seinen "Herausforderer", einen Wiener Hausmeister, k.o. Der Profi war von dem "Amateur" beschimpft worden, da er seinen Vierbeiner nicht an der Leine führte. Zwei rechte Gerade beenden die Diskussion und befördern den Hausmeister mit gebrochenem Nasenbein ins Spital. Der Deutsche fasst dafür eine seiner zahlreichen gerichtlichen Verurteilungen aus.

2001: Der designierte afghanische Regierungschef Hamid Karzai ruft alle Bürger zur Jagd auf den Terroristenführer Osama Bin Laden auf.

2001: Verabschiedung des "EU-Japan-Action-Plans".



Geburtstage: Maximilian Franz von Österreich, Erzherzog von Österreich (1756-1801); Ferdinand Wolf, öst. Romanist/Mitbegründer der Akademie der Wissenschaften (1796-1866); Georges Méliès, frz. Filmpionier (1861-1938); Aristide Maillol, frz. Bildhauer/Maler (1861-1944); Christl Mardayn, öst. Schauspielerin (1896-1971); Nikos Gatsos, griech. Dichter (1916-1992); Richard Fleischer, US-Filmregisseur (1916-2006); Joachim C. Fest, dt. Publizist (1926-2006); David Carradine, US-Schauspieler (1936-2009); Helmut Markwort, dt. Journalist und Politiker; ehem. Focus-Hrsg. (1936); Maja Beutler, schweiz. Schriftstellerin (1936); Sir Geoffrey "Geoff" Charles Hurst, ehem. brit. Fußballspieler,- trainer (1941); Elfie Eschke, dt. Schauspielerin (1961); Johannes Krisch, öst. Schauspieler (1966).

Todestage: Johann Heinrich von Dannecker, dt. Bildhauer (1758-1841); Muhammed Musain Haikal, ägypt. Dichter/Politiker (1888-1956); Buck (Wilbur C.) Clayton, US-Jazzmusiker (1911-1991); Heinrich Riethmüller, dt. Komponist und Orchesterleiter (1921-2006); John Glenn, US-Astronaut und Politiker (1921-2016); Werner Kofler, öst. Schriftsteller (1947-2011).

Namenstage: Elfriede, Edith, Egbert, Immaculata, Sabine, Klemens.