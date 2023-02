8. Februar 1918: Die erste reguläre Ausgabe der amerikanischen Soldatenzeitung "Stars and Stripes" erscheint

Unter Mittwoch, 8. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1693: Durch eine "Royal Charter" des englischen Königspaares Wilhelm III. und Maria II. wird in Williamsburg in Virginia das "College of William and Mary" gegründet, heute die zweitälteste Universität der Vereinigten Staaten.

1743: In der Schlacht bei Camposanto am Panaro besiegen die österreichisch-piemontesischen Truppen unter dem Oberbefehl von Feldmarschall Otto Ferdinand Graf Abensperg-Traun die Spanier.

1853: Das 1848 gegründete Oregon-Territorium wird geteilt. Der Nordteil erhält vom Kongress der Vereinigten Staaten zu Ehren des ersten amerikanischen Präsidenten den Namen Washington-Territorium. Hauptstadt des neuen Territoriums wird Olympia.

1863: Russland und Preußen schließen die Alvenslebensche Konvention zur Unterdrückung des polnischen Aufstandes.

1903: Das britische Telegrafenbüro Reuters übermittelt erstmals einem Linienschiff, dem Passagierdampfer "Minneapolis", Nachrichten über die neuesten Weltereignisse.

1918: Die erste reguläre Ausgabe der amerikanischen Soldatenzeitung "Stars and Stripes" erscheint.

1928: Das Genfer Protokoll vom 17. Juni 1925 über ein Verbot der Verwendung von Giftgas und bakteriologischen Kampfmitteln im Krieg tritt in Kraft.

1928: John Logie Baird gelingt von London aus die Übermittlung der ersten TV-Bilder nach New York.

1928: Als erster Delinquent wird der wegen Mordes zum Tod verurteilte Chinese Gee Jon in einer Gaskammer im Staatsgefängnis von Carson City im US-Staat Nevada mit Zyanidwasserstoff hingerichtet.

1938: Spanischer Bürgerkrieg: Nach schweren Kämpfen mit republikanischen Einheiten räumen die Franco-Aufständischen Teruel.

1943: Sowjetische Truppen befreien die Stadt Kursk.

1948: In St. Moritz enden die V. Olympischen Winterspiele. Österreich stellte mit Trude Beiser die Olympiasiegerin in der Alpinen Kombination. Franz Gabl erringt die Silbermedaille im Abfahrtslauf der Herren, Eva Pawlik im Eiskunstlauf der Damen.

1958: Die französische Luftwaffe bombardiert den tunesischen Grenzort Sakiet (Sakhiet-Sidi-Youssef) als angebliche Nachschubbasis algerischer Freiheitskämpfer - 78 tote Zivilisten und 84 Verletzte. Tunesien wendet sich an die Vereinten Nationen, die USA befürworten eine internationale Untersuchung und bewirken damit den Sturz der französischen Regierung von Ministerpräsident Félix Gaillard und die Destabilisierung der Vierten Republik.

1963: Im Irak wird Staatspräsident General Abdelkarim Kassem, der 1958 durch einen blutigen Putsch die Haschemiten-Monarchie gestürzt hatte, von jungen Offizieren erschossen, seine Leiche im Fernsehen öffentlich zur Schau gestellt.

1973: Der zypriotische Staatspräsident Erzbischof Makarios wird in einer Volkswahl für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt.

1988: Die internationale Militärhistorikerkommission legt in Wien ihren Untersuchungsbericht zur Kriegsvergangenheit von Bundespräsident Kurt Waldheim vor. Dem ehemaligen Offizier der deutschen Wehrmacht wird keine Verwicklung in Kriegsverbrechen auf dem Balkan, jedoch Mitwisserschaft angelastet. Der Schweizer Kommissionsvorsitzende Hans Rudolf Kurz weist den von Regierungsseite erhobenen Vorwurf einer Mandatsüberschreitung des Gremiums zurück.

1993: In der Nähe von Teheran rast eine Militärmaschine in ein Passagierflugzeug - 131 Menschen kommen ums Leben.

1993: Als erstes westliches Staatsoberhaupt reist Frankreichs Präsident François Mitterrand nach Vietnam.

2003: UNO-Chefwaffeninspektor Hans Blix bezeichnet seine Gespräche mit der irakischen Führung in Bagdad als "nützlich und substanziell".

2013: Ex-Hypo-Manager Wolfgang Kulterer und Gert Xander werden in der Affäre Styrian Spirit in Klagenfurt zu zweieinhalb bzw. zwei Jahren Haft wegen Untreue verurteilt. Sie hatten der maroden Fluglinie kurz vor ihrer Pleite einen ungesicherten Zwei-Millionen-Euro-Kredit gewährt. Der Oberste Gerichtshof (OGH) setzt die Urteile im Oktober leicht herab: Kulterer bekommt zwei Jahre unbedingt aufgebrummt, Xander 21 Monate unbedingt.

2018: Das Europaparlament fordert eine Überprüfung der halbjährlichen Zeitumstellung. Die EU-Kommission solle eine "gründliche Bewertung" der entsprechenden Richtlinie vornehmen. Bei einer späteren Online-Befragung der EU spricht sich eine große Mehrheit der Teilnehmer für eine Abschaffung aus. Die Kommission schlägt daraufhin vor, schon ab 2019 nicht mehr an der Uhr zu drehen. Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft und einige andere Länder wollen die Zeitumstellung erst 2021 abschaffen.



Geburtstage: Jules Verne, frz. Schriftsteller (1828-1905); Martin Buber, öst.-jüd. Religionsphilosoph (1878-1965); Dame Edith Evans, engl. Schauspielerin (1888-1976); Tunku Abdul Rahman, malays. Staatsmann (1903-1990); Greta Keller, öst. Sängerin (1903-1977); Josef Taus, öst. Politiker und Unternehmer (1933); Marina Silva, brasil. Politikerin (1958).

Todestage: Alessandro Tiarini, ital. Maler (1577-1668); Halldor Laxness, isländ. Schriftsteller; Literaturnobelpreis 1955 (1902-1998); Fred Schiller, öst. Hollywood-Autor (1904-2003); Friedrich Schenker, dt. Komponist (1942-2013).

Namenstage: Hieronymus, Johannes, Hermanfried, Salomon, Milada, Ämiliani, Philipp, Elfriede, Jacqueline.