Unter Samstag, 8. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1575: Gründung der niederländischen Universität Leiden (Leyden).

1725: Der russische Zar Peter I. (der Große) stirbt. Nachfolgerin auf dem Thron wird seine Witwe Katharina I., eine ehemalige litauische Bauernmagd.

1865: Der Augustinermönch Gregor Mendel trägt in Brünn dem "Naturforschenden Verein" die Ergebnisse seiner bahnbrechenden Kreuzungsversuche an Erbsen und Bohnen vor.

1910: Die "Boy Scouts of America" (BSA) werden gegründet. Sie sind der bis heute größte amerikanische Jugendverband. Die Pfadfinderorganisation ist Mitglied der World Organization of the Scout Movement.

1915: Der Film "Birth of a Nation" (Die Geburt einer Nation) von David Wark Griffith wird uraufgeführt. Das Leinwand-Bürgerkriegsepos, dem rassistische Tendenzen angekreidet werden, gehört zu den finanziell erfolgreichsten Stummfilmen der USA.

1940: Die britische Labour Party verabschiedet eine Resolution, in der es heißt: "Das österreichische Volk, Opfer der hitleristischen Aggression, muss frei sein in der Entscheidung, ob es bei Deutschland verbleiben will oder nicht".

1950: Die DDR-Volkskammer beschließt das Gesetz über die Schaffung eines Ministeriums für Staatssicherheit (MfS).

1955: In einer Rede deutet der sowjetische Außenminister Wjatscheslaw Molotow die Bereitschaft Moskaus zum Abschluss des österreichischen Staatsvertrages an.

1955: Der sowjetische Ministerpräsident Georgi Malenkow, Nachfolger Stalins als Regierungschef, tritt von seinem Amt zurück und wird von Marschall Nikolai Bulganin abgelöst.

1965: Die britische Regierung untersagt die Tabakwerbung im Fernsehen.

1995: Russland und die Ukraine erzielen eine Übereinkunft hinsichtlich der früheren sowjetischen Schwarzmeerflotte.

2000: Der erste Ministerrat der ÖVP-FPÖ-Koalition beschließt ein Budgetprovisorium. In einer Sondersitzung des Nationalrats muss sich Bundeskanzler Schüssel noch vor seiner Regierungserklärung einem Misstrauensantrag der Opposition stellen.

2010: Mehrere Lawinen reißen auf einer Bergstraße im Norden Afghanistans mehr als 170 Menschen in den Tod. Die Lawinen gehen auf die Salang-Passstraße nieder, die den Norden mit der Hauptstadt Kabul verbindet. Etwa 1.500 Menschen sind nach dem Unglück zunächst von der Außenwelt abgeschnitten, sie können aber gerettet werden.



Geburtstage: Daniel Bernoulli, schwz. Mathematiker (1700-1782); Peter John Baron Hill-Norton, brit. Admiral (1915-2004); Lana Turner, US-amer. Schauspielerin (nach anderen Angaben 1921; 1920-1995); Robert William "Bob" Bemer, US-Computerpionier (1920-2004); Jack Lemmon, US-Schauspieler (1925-2001): Erich Böhme, dt. Journalist (1930-2009); John Grisham, US-Schriftsteller (1955); Alfred Gusenbauer, ehem. öst. Politiker (1960).

Todestage: Peter I., der Große, russ. Zar (1672-1725); Max Liebermann, dt. Maler und Grafiker (1847-1935); Arthur von Kampf, dt. Maler (1864-1950); Rudolf Maria Holzapfel, öst. Kulturphilos. (1874-1930); Sir Robert Robinson, brit. Chemiker, Nobelpreis 1947 (1886-1975); Raymond Cartier, frz. Journalist und Schriftsteller (1904-1975); Helmut Eder, öst. Komponist (1916-2005).

Namenstage: Hieronymus, Johannes, Hermanfried, Salomon, Milada, Ämiliani, Philipp, Elfriede, Jacqueline.



Quelle: SN