Unter Dienstag, 8. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1587: Auf Schloss Fotheringhay wird Schottlands katholische Königin Maria Stuart, ehemalige Königin von Frankreich (durch ihre Ehe mit Franz II.), auf Befehl der englischen Königin Elisabeth I. hingerichtet. Sie war seit 1568 ohne förmliches Urteil in englischer Gefangenschaft.

1807: Nach einer zweitägigen Schlacht bei Preußisch-Eylau (heute Bagrationowsk) gelingt es den verbündeten Russen und Preußen, den Vormarsch der Franzosen aufzuhalten. (Im Juni bezwingt Napoleon die Russen bei Friedland).

1887: Der "General Allotment Act", auch Dawes Act genannt, wird beschlossen. Dieses Bundesgesetz der Vereinigten Staaten parzelliert das Reservatsland der Indianer. Das Land wird privatisiert, in 160 Acres große Flächen unterteilt und an jedes Familienoberhaupt der Indianer zur alleinigen Nutzung vergeben. Der Act führt in Folge zu einer totalen Verelendung der Indianer.

1907: Im Fürstentum Moldau brechen Bauernunruhen aus, die bald auf ganz Rumänien übergreifen. Die Kleinbauern wenden sich gegen die Großgrundbesitzer und die jüdische Oberschicht. Vielerorts kommt es zu Judenpogromen. Bei der blutigen Niederschlagung des Aufstandes werden ungefähr 11.000 Bauern getötet.

1937: Im Spanischen Bürgerkrieg erobern die aufständischen Franco-Truppen Malaga.

1942: Hitler ernennt Albert Speer zum deutschen Reichsminister für Bewaffnung und Munition als Nachfolger des bei einem Flugzeugabsturz umgekommenen Fritz Todt.

1947: Außenminister Karl Gruber überreicht der Londoner Konferenz ein Memorandum über den österreichischen Widerstand gegen die siebenjährige nazideutsche Okkupation.

1947: Eine Brandkatastrophe auf einem Kostümfest in Berlin-Spandau fordert mehr als hundert Todesopfer.

1952: Der Deutsche Bundestag befürwortet gegen die Stimmen der sozialdemokratischen Opposition den vorgesehenen Verteidigungsbeitrag.

1957: Innenminister Oskar Helmer legt für den des Landes verwiesenen ältesten Sohn des letzten Kaisers Karl I. den Namen "Dr. Otto Habsburg-Lothringen" fest. Die Führung des dynastischen Namens "Otto von Österreich" wird amtlich untersagt.

1972: Wien bereitet dem nach seinem Olympia-Ausschluss aus Japan heimkehrenden Karl Schranz einen triumphalen Empfang. Bundeskanzler Bruno Kreisky erscheint mit dem Skirennläufer auf dem Balkon des Ballhausplatzes.

1982: In Kirchen der DDR werden Unterschriften für den "Berliner Appell -'Frieden schaffen ohne Waffen'" gesammelt, in dem auch die Abschaffung des Wehrkundeunterrichts gefordert wird.

1992: Die europäisch-amerikanische Raumsonde "Ulysses" schlägt ein neues Kapitel der Weltraumfahrt auf: 16 Monate nach Beginn der Reise zur Erforschung der Sonnenpole passiert der unbemannte Flugkörper den Jupiter.

2002: In der Region Alentejo wird nach knapp vierjähriger Bauzeit mit der Flutung des Alqueva-Staudammes, des bis dahin größten europäischen Staudammes, begonnen.



Geburtstage: Theodor Lessing, dt. Kulturphilosoph (1872-1933); Lucie Englisch, öst. Schauspielerin (1902-1965); Erika Burkart, schwz. Schriftstellerin (1922-2010); John Towner Williams, US-Komponist (1932); Manfred Krug, dt. Schauspieler (1937-2016).

Todestage: Maria Stuart, Königin von Schottland und von Frankreich (1542-1587); Salomon Hirzel, dt. Verleger (1804-1877); Victor Gollancz, brit. Verleger (1893-1967); Sir Peter Mansfield, brit. Physiker; Nobelpreis 2003 (1933-2017); Anna Nicole Smith, US-Model (1967-2007).

Namenstage: Hieronymus, Johannes, Hermanfried, Salomon, Milada, Ämiliani, Philipp, Elfriede, Jacqueline.