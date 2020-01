Unter Mittwoch, 8. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1687: Beim Dirigieren einer neuen Motette rammt sich Jean-Baptiste Lully den Taktstock in den Fuß. Es entwickelt sich Wundbrand und weil er es ablehnt, eine Zehe amputieren zu lassen, stirbt der französische Komponist gut zwei Monate danach an seiner Verletzung.

1745: Österreich, England, Sachsen und Holland bilden die sogenannte Quadrupelallianz gegen Preußen zur Verteidigung der Rechte Maria Theresias im österreichischen Erbfolgekrieg und im 2. Schlesischen Krieg.

1918: US-Präsident Woodrow Wilson richtet an den amerikanischen Kongress eine Botschaft, in der er "14 Punkte" für eine künftige Friedensregelung in Europa vorschlägt. (Punkt 10 legt die "freieste Möglichkeit" zur eigenständigen Entwicklung für die Völker in Österreich-Ungarn fest).

1959: General Charles de Gaulle wird als französischer Staatspräsident in sein Amt eingeführt. Er löst im Élysée-Palast René Coty ab und ist erstes Oberhaupt der mit der neuen Verfassung von 1958 geschaffenen Fünften Republik, in der der Präsident mit umfangreichen Vollmachten ausgestattet ist.

1990: Der Chef des Wiener Hotels Sacher, Peter Gürtler, stellt seine Kandidatur für die nächsten österreichischen Präsidentschaftswahlen in Aussicht.

1993: Vor den Augen von UNO-Soldaten wird der Vizepremier von Bosnien-Herzegowina, Hakija Turajlic, von serbischen Milizionären ermordet.

2016: Die mexikanische Polizei vermeldet die Festnahme von Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán. Dieser war im Juli 2015 durch einen 1,5 Kilometer langen Tunnel aus einem Hochsicherheitsgefängnis geflohen. "El Chapo" soll an die USA ausgeliefert werden. Die Behörden in den Bundesstaaten Texas und Kalifornien werfen ihm Mord und Drogenhandel vor.



Geburtstage: Hans von Bülow, dt. Pianist/Dirigent (1830-1894); Giacinto Scelsi, italienischer Komponist (1905-1988); Carl Gustav Hempel, deutscher Philosoph (1905-1997); Galina Ulanowa, sowjet. Primaballerina (1910-1998); Karl Dönch, öst. Kammersänger (1915-1994); James Saunders, engl. Dramatiker (1925-2004); Elvis Presley, US-Sänger, "King of Rock'n'Roll" (1935-1977).

Todestage: Alois Schumpeter, öst.-ung. Nationalökonom (1883-1950); Herbert Turnauer, öst. Industrieller (1907-2000); Richard Tucker, US-Opernsänger (1913-1975).

Namenstage: Severin, Erhard, Gudula, Luzian, Paula, Gudrun, Garibald, Heinrich, Laurenz, Dominika.

