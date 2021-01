Unter Freitag, 8. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1916: Italienische Truppen landen im albanischen Hafen Durazzo (Durrës).

1921: In Frankfurt am Main wird die Akademie der Arbeit, die erste deutsche Hochschule für das "Volk der Arbeit", gegründet.

1926: Abdulaziz III. Ibn Saud, Emir des Nedschd und Anführer der puritanischen islamisch-sunnitischen Wahhabiten-Bewegung, lässt sich nach der Vertreibung der Haschemiten-Dynastie durch seine Truppen aus Mekka zum gemeinsamen Herrscher von Nedschd und Hedschas ausrufen. (1932 werden die beiden Fürstentümer zum Königreich Saudiarabien vereinigt.)

1961: Bei einer Volksabstimmung in Frankreich und Algerien sprechen sich 72,3 Prozent für die Algerienpolitik de Gaulles aus.

1976: In Peking stirbt nach mehrmonatiger Krankheit Chinas langjähriger Ministerpräsident Zhou Enlai.

1991: FPÖ-Chef Jörg Haider droht mit einem "Freistaat Kärnten" wegen "völliger Missachtung" des Föderalismus durch die Bundesregierung.

1996: Der ehemalige französische Staatspräsident François Mitterand stirbt im Alter von 79 Jahren in Paris.

1996: Das berühmte Forschungsschiff "Calypso" von Jacques-Yves Cousteau sinkt im Hafen von Singapur.

1996: Das "Liverpool Institute for Performing Arts" des Ex-Beatles Paul McCartney nimmt als erste europäische Pop-Hochschule den Lehrbetrieb auf.

2006: Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider verrückt einsprachige Ortstafeln in Bleiburg, um auf diesem Weg die Umsetzung des VfGH-Urteils zu den zweisprachigen Schildern zu umgehen. Der Verfassungsgerichtshof erklärt auch diese Aktion später für unzulässig.

2006: Das 1801 eröffnete "Theater an der Wien", im 6. Wiener Gemeindebezirk, wird wieder eröffnet und als Opernhaus im Stagione-Betrieb geführt.

2016: Die mexikanische Polizei vermeldet die Festnahme von Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán. Dieser war im Juli 2015 durch einen 1,5 Kilometer langen Tunnel aus einem Hochsicherheitsgefängnis geflohen. "El Chapo" soll an die USA ausgeliefert werden. Die Behörden in den Bundesstaaten Texas und Kalifornien werfen ihm Mord und Drogenhandel vor.



Geburtstage: Jaromír Weinberger, tschech. Komponist (1896-1967); Walter Dirks, dt. Publizist/Schriftsteller (1901-1991); Serge Poljakoff, frz. Maler russ. Herk. (1906-1969); Franz Zelwecker, öst. Komponist (1911-1998); Leonardo Sciascia, ital. Schriftsteller (1921-1989); Bill Graham, US-Schauspieler/Produzent (1931-1991); Robby Krieger, US-Musiker ("The Doors"-Gitarrist) (1946); David Silva, span. Fußballspieler (1986).

Todestage: Paul Verlaine, frz. Dichter (1844-1896); Robert S. Baden-Powell, brit. General, Begründer der Boy Scouts (1857-1941); Pierre Jean Jouve, frz. Dichter (1887-1976); Paul Vialar, frz. Schriftsteller (1898-1996); Zhou Enlai, chines. Politiker (1898-1976); Pierre Fournier, frz. Cellist (1906-1986); François Mitterrand, frz. Staatsmann (1916-1996); Jiří Dienstbier, tschech. Politiker (1937-2011).

Namenstage: Severin, Erhard, Gudula, Luzian, Paula, Gudrun, Garibald, Heinrich, Laurenz, Dominika.

Quelle: SN