Unter Donnerstag, 8. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1506: Herzog Albrecht IV. von Bayern legt die Unteilbarkeit Bayerns fest.

1921: In London einigen sich die britische Regierung und die irische Unabhängigkeitsbewegung auf einen Waffenstillstand.

1926: Das Amalienbad in Wien, erbaut nach Plänen der Architekten Karl Schmalhofer und Otto Nadel, wird eröffnet.

1941: Hitler verkündet seinen Entschluss, Leningrad und Moskau dem Erdboden gleich zu machen, um zu verhindern, "dass Menschen darin bleiben, die wir dann im Winter ernähren müssen."

1961: Bei einem Grubenunglück mit Großbrand in der Dukla-Grube im mährischen Steinkohlerevier Ostrau-Karwin (Ostrava-Karviná) kommen 108 Bergleute ums Leben.

1966: Der Nationalrat beschließt mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ das Rundfunkgesetz im Sinne des Volksbegehrens.

1976: In Luxemburg wird die Europäische Volkspartei (EVP) als Dachverband christlich-demokratischer Parteien gegründet.

1981: Der französische Staatspräsident François Mitterrand kündigt die Verstaatlichung von mehreren Industriegruppen und Banken an.

1986: Kurt Waldheim wird als neuer Bundespräsident vereidigt.

1991: Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) gibt vor dem Nationalrat eine Erklärung zu der Zeit des Nationalsozialismus ab: "Wir bekennen uns zu den Taten aller Teile unseres Volkes, zu den guten wie zu den bösen; und so wie wir die guten für uns in Anspruch nehmen, haben wir uns für die bösen zu entschuldigen, bei den Überlebenden und bei den Nachkommen der Toten".

1996: Nach einer Vertrauensabstimmung im türkischen Parlament, die der neue Ministerpräsident Necmettin Erbakan gewinnt, ist der Weg frei für die erste islamistisch geführte Regierung in der Geschichte der Türkischen Republik.

2011: Das Space-Shuttle "Atlantis" hebt in Cape Canaveral ab. Es ist der 135. und letzte Flug des US-Shuttle-Programms, das drei Jahrzehnte zuvor begann. Der NASA sind die Fähren mittlerweile zu alt und zu teuer geworden.

2011: Ex-BAWAG-Generaldirektor Helmut Elsner wird wegen Haftunfähigkeit aus der Haft entlassen und verlässt am 13. Juli das Spital. Seit 2007 wird der Prozess um Elsner wegen Untreue, Bilanzfälschung und schweren Betrugs geführt. Am 4. Juli 2008 werden alle neun Angeklagten schuldig gesprochen. Am 23. Dezember 2010 wird der Nichtigkeitsbeschwerde Elsners gegen seine erstinstanzliche Verurteilung teilweise stattgegeben. Ab 25. April 2012 muss das Verfahren zum großen Teil wiederholt werden, da das erstinstanzliche Urteil wegen formeller Mängel gekippt worden war, acht der neun Angeklagten treten wieder vor den Richter.



Geburtstage: Jean de la Fontaine, frz. Dichter (1621-1695); Sir Arthur John Evans, brit. Archäologe (1851-1941); Tony Niessner, öst. Schauspieler/Regisseur/Sänger (1906-1986); Philip Johnson, US-Architekt (1906-2005); Peter Pasetti, dt. Schauspieler (1916-1996); Othmar Franz Lang, öst. Schriftsteller (1921-2005); Elisabeth Kübler-Ross, schwz.-US-Sterbeforscherin (1926-2004); Thorvald Stoltenberg, norw. Politiker, UNHCR-Chef 1990 (1931-2018); Alexander Maculan, öst. Unternehmer (1941); Anjelica Huston, US-amer. Schauspielerin (1951); Andy Fletcher, brit. Popmusiker (Depeche Mode) (1961).

Todestage: Giovanni Papini, ital. Schriftsteller (1881-1956); Agnes Straub, dt. Schauspielerin (1890-1941); Gerrit Jan van Heuven-Goedhart, niedl. Politiker (1901-1956); Betty Ford, ehem. US-First Lady (1918-2011); Franz Böckle, schwz. Theologe (1921-1991); Christl Haas, öst. Skirennläuferin (1943-2001); Baron Amschel Rothschild, brit. Bankier (1955-1996).

Namenstage: Edgar, Eugen, Kilian, Harald, Hadrian, Amalia, Disibod, Landrada, Amalberga, Adolf, Elisabeth.