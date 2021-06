Unter Dienstag, 8. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

301: Chinesische Rebellen erobern die Hauptstadt Luoyang und zwingen den Usurpator Sima Lun, sich selbst zu vergiften.

1201: König Otto IV. verzichtet auf eine eigenständige Italien-Politik und wird von Papst Innozenz III. anerkannt.

1386: Gründung des Rheinischen Münzvereins, der Gulden soll den Münzverfall beenden.

1916: Österreichisch-ungarische Truppen erstürmen den Busibollo bei Asiago.

1916: Der italienische Truppentransporter "Principe Umberto" wird im Mittelmeer von einem österreichischen U-Boot versenkt.

1921: Als erste Funkübertragung einer Oper wird Puccinis "Madame Butterfly" aus dem Berliner Opernhaus ausgestrahlt.

1941: Britische und französisch-gaullistische Verbände rücken in das von Vichy-Truppen gehaltene französische Mandatsgebiet Syrien und Libanon ein.

1946: Nach dem rätselhaften Tod seines älteren Bruders, König Ananda Mahidol (Rama VIII.), besteigt Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) den thailändischen Thron.

1966: Im Frankfurter Theater am Turm wird Peter Handkes Sprechstück "Publikumsbeschimpfung" uraufgeführt.

1971: Der Nationalrat beschließt die Herabsetzung der Volljährigkeit auf 19 Jahre.

1986: Bundespräsidentenwahl: Der ehemalige Außenminister und UNO-Generalsekretär Kurt Waldheim gewinnt als Kandidat der ÖVP die Stichwahl mit 53,9 Prozent der Stimmen gegen den SPÖ-Kandidaten Ex-Gesundheitsminister Kurt Steyrer.

1996: Bei Wolgograd wird ein von Österreich finanziertes Mahnmal für die Opfer der Schlacht um Stalingrad enthüllt.

2001: Die Bürger der Republik Irland lehnen in einem Referendum den EU-Vertrag von Nizza ab. An der Abstimmung beteiligt sich lediglich ein Drittel der 2,9 Millionen Wahlberechtigten.

2006: Der Führer der Terrororganisation Al-Kaida im Irak, Abu Musab al-Zarqawi, wird bei einem US-Luftangriff nördlich von Bagdad getötet.



Geburtstage: Tomaso Albinoni, ital. Komponist (1671-1750); Karl Gölsdorf, öst. Ingenieur und Lokomotiv-Konstrukteur (1861-1916); Anna Simons, dt. Kalligraphin (1871-1951); Samuel Gonard, schweiz. Jurist; Präsident des Internat. Rotes Kreuzes 1964-1969 (1896-1975); Ralph Maria Siegel, dt. Schlagerkomponist (1911-1972); Karl Stephani, öst. Politiker (1916-1994); Francis Crick, brit. Biologe; Nobelpreis 1962 (1916-2004); Suharto, indon. General/Diktator (1921-2008); Anatol Vieru, rum. Komponist (1926-1998); Kenneth G. Wilson, US-Physiker, Nobelpreis 1982 (1936-2013); Bonnie Tyler, brit. Rocksängerin (1951).

Todestage: Johann Josef Laroche, öst. Schauspieler (erfand Rolle des "Kasperl") (1745-1806); Rodolphe Toepffer, schwz. Schriftsteller (1799-1846); George Sand (eigtl. Amantine Aurore Dupin), frz. Schriftstellerin (1804-1876); Marie Laurencin, frz. Malerin (1883-1956); Arnoldo Mondadori, ital. Verleger (1889-1971); Jan Lechoń, poln. Dichter (1899-1956); Heidi Brühl, dt. Schauspielerin/Sängerin (1942-1991).

Namenstage: Engelbert, Medard, Isabella, Gotthold, Ilga, Maria, Giselbert, Helga, Agnes, Wilhelm, Valentin.