Unter Sonntag, 8. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1765: Das britische Oberhaus verabschiedet den "Stamp Act" zur Besteuerung der amerikanischen Kolonien.

1910: Die Französin Élise Deroche erwirbt als erste Frau einen Pilotenschein.

1915: Unter deutschem Druck erklärt sich Österreich-Ungarn bereit, das Trentino abzutreten, um den Kriegseintritt Italiens auf Seite der Entente-Mächte zu verhindern. Italien lehnt das Angebot ab und wendet sich dem französisch-britisch-russischen Bündnis zu.

1920: Die Schweiz tritt dem Völkerbund bei, nachdem sie die Zusage erhalten hat, dass sie nicht an militärischen Sanktionen teilzunehmen hat.

1925: 12.000 kanadische Bergleute treten in den Streik und fordern höhere Löhne.

1950: Marschall Kliment Woroschilow gibt bekannt, dass die Sowjetunion über die Atombombe verfügt.

1965: Die ersten US-Bodenkampftruppen, 3.500 Marineinfanteristen, treffen in Da Nang in Südvietnam ein.

1980: Die Besetzer der US-Botschaft in Teheran verweigern die Herausgabe der über 400 Geiseln an den iranischen Außenminister Sadegh Ghotbzadeh.

1995: Der tschechische Verfassungsgerichtshof bestätigt die Rechtmäßigkeit der Beneš-Dekrete, Grundlage für die Enteignung und Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg.

1995: Die chinesische Armee startet umfangreiche Raketentests vor Taiwan, die als Einschüchterungsversuch vor den dortigen freien Wahlen angesehen werden.

2000: Bundespräsident Thomas Klestil ersucht die EU-Kommission um Hilfe bei der Bewältigung der schwierigen Situation Österreichs innerhalb der Europäischen Union nach den Strafmaßnahmen der 14 Partnerstaaten gegen die schwarz-blaue Koalition.

2000: Dem Bombenopfer Theo Kelz werden in einer 17-stündigen Operation, an der Universitätsklinik Innsbruck unter der Leitung von Raimund Margreiter und Hildegunde Piza, als zweitem Menschen weltweit zwei Hände transplantiert.

2005: Der tschetschenische Rebellenführer Aslan Maschadow wird bei einer russischen Militäraktion getötet.

2005: Eine FPÖ-Krisensitzung in Klagenfurt bringt den Rückzug von Parteivize Heinz-Christian Strache aus dieser Position. Andere Vertreter des rechten Flügels wie Volksanwalt Ewald Stadler verlassen den Parteivorstand.

2005: Das seit Jahren umstrittene Projekt für den Semmering-Basistunnel wird endgültig zurückgezogen. An seine Stelle soll ein neueres und modernes Vorhaben treten.

2010: Der österreichische Schauspieler Christoph Waltz gewinnt bei der 82. Oscar-Verleihung in Los Angeles, für seine Rolle als SS-Offizier Hans Landa in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds", den "Oscar" als bester Nebendarsteller.



Geburtstage: Oswald Nell-Breuning, dt. Theologe (1890-1991); Howard Aiken, US-Mathematiker (1900-1973); Eva Dahlbeck, schwed. Schauspielerin (1920-2008); Johannes Schreiter, dt. Maler (1930); Baron Douglas Richard Hurd of Westwell, brit. Politiker, ehem. Außenminister (1930); Lonny Kellner-Frankenfeld, dt. Schauspielerin (1930-2003); Anselm Kiefer, dt. Maler und Objektkünstler (1945); Eva Schlegel, öst. bildende Künstlerin (1960).

Todestage: Juan de Dios (Johannes von Gott), span. Ordensgründer (Barmherzige Brüder) (1495-1550); William Howard Taft, US-Politiker, 27. Präsident der USA (1857-1930); Hermann Conradi, dt. Schriftsteller (1862-1890); Joseph Bech, luxemb. Politiker (1887-1975); George Stevens, US-Filmregisseur (1904-1975); Hans Bethe, dt./US Nobelpreisträger für Physik 1967 (1906-2005); Stefan Laszlo, öst. Theologe, erster burgenländischer Diözesanbischof (1913-1995).

Namenstage: Johannes von Gott, Eddo, Philemon, Michael, Warmund, Julian, Felix, Beatrix, Gerhard.

Quelle: SN