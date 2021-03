Unter Montag, 8. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1821: An der Spitze der Unabhängigkeitsbewegung ruft Fürst Alexander Ypsilanti das griechische Volk zum Befreiungskampf gegen die osmanische Fremdherrschaft auf.

1921: Französische Truppen besetzen wegen ausstehender deutscher Reparationen die Rheinhäfen Düsseldorf und Duisburg.

1971: Im New Yorker Madison Square Garden verfolgen 20.000 Zuschauer (300 Millionen an den TV-Bildschirmen) den "Kampf der Giganten" zwischen den Schwergewichtsboxern Muhammad Ali und Joe Frazier. Frazier gewinnt überlegen nach Punkten.

1976: In der chinesischen Nordostprovinz Jilin (Kirin) geht das größte Stück Steinmeteorit (1.770 kg) nieder, das bis dahin gefunden wurde.

1991: Schiitische und kurdische Aufstände im Süd- bzw. Nordirak weiten sich zum Bürgerkrieg aus - harte Reaktionen des Bagdader Regimes.

1996: In Israel wird die russische Einwandererpartei "Israel Be Alya" gegründet. Initiator ist der ehemalige Sowjetdissident Nathan Sharansky (Anatoli Schtscharanski).

2001: Bundeskanzler Wolfgang Schüssel kritisiert die Attacken des Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider gegen den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Ariel Muzicant: Im Zusammenhang mit Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit dürfe es "nicht einmal ein angedeutetes Spiel mit Emotionen" geben.

2001: Fünf Jahre nach der Entführung des deutschen Millionärs Jan Philipp Reemtsma wird der Kopf der Kidnapper-Bande, Thomas Drach, zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.



Geburtstage: Johann Amadeus Franz de Paula Freiherr von Thugut, öst. Staatsmann und Diplomat; 1794-1800 Außenminister (1736-1818); Victor Hasselblad, schwed. Erfinder (Spiegelreflexkamera) (1906-1978); Robert Wolfgang Schnell, dt. Schriftsteller (1916-1986); Heinz Mack, dt. Bildhauer und Bühnenbildner (1931); Neil Postman, US-Medienwiss. (1931-2003); Dieter Zehentmayr, öst. Karikaturist (1941-2005); David Kreiner, öst. nordischer Kombinierer (1981); Freddie Prinze jr., US-Schauspieler (1976).

Todestage: Sherwood Anderson, US-Schriftsteller (1876-1941); Gala Galaction, rumän. Schriftsteller (1879-1961); Sir Thomas Beecham, brit. Dirigent (1879-1961); Harold Lloyd, US-Schauspieler (1893-1971); Dame Ninette de Valois (eigtl. Edris Stannus), brit. Balletttänzerin; Gründerin des Londoner "Royal Ballet" (1898-2001); Sir George Martin, brit. Musikproduzent (unter anderem für The Beatles) (1926-2016); Ernst Alexander Rauter, öst. Schriftsteller (1929-2006).

Namenstage: Johannes von Gott, Eddo, Philemon, Michael, Warmund, Julian, Felix, Beatrix, Gerhard.