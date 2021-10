Unter Freitag, 8. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1856: Chinesisches Militär entert das britische Schiff "Arrow" und nimmt zwölf Besatzungsmitglieder unter dem Vorwurf der Piraterie fest. Dies führt zum zweiten britisch-chinesischen Krieg.

1866: Frankfurt am Main wird dem Königreich Preußen einverleibt.

1871: In Chicago bricht das "Große Feuer" aus. Dabei kommen mehr als 300 Menschen ums Leben, 90.000 werden obdachlos.

1881: Ein Wirbelsturm in Haiphong im Norden Vietnams fordert über 300.000 Menschenleben.

1906: Der deutsche Friseur Karl Ludwig Nessler erfindet die Dauerwelle. Bei seiner Demonstration vor Berufskollegen benutzt er zwölf Messingwickler, von denen jeder fast ein Kilogramm schwer ist. Die Prozedur dauert etwa sechs Stunden.

1956: In einer diplomatischen Note fordert die österreichische Bundesregierung von Italien die Einhaltung des sogenannten Gruber-De-Gasperi-Abkommens von 1946 über die Autonomie Südtirols.

1961: Die verschiedenen Bürgerkriegsparteien in Laos einigen sich auf die Bildung einer Koalitionsregierung unter Prinz Souvanna Phouma, dem Exponenten der Neutralisten.

1966: In Linz wird die Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, die heutige Johannes Kepler Universität, eröffnet.

1991: Unweit von Hannover stürzt eine österreichische Cessna ab: Der Pilot und sieben österreichische Mediziner kommen ums Leben.

1996: Der palästinensische Präsident Yasser Arafat trifft bei seinem ersten offiziellen Besuch in Israel mit Staatspräsident Ezer Weizman zusammen.

2001: Das im August 2000 nach mehreren Explosionen gesunkene russische Atom-U-Boot "Kursk" wird vom Grund der Barentssee geborgen. Alle 118 Besatzungsmitglieder waren ums Leben gekommen.

2001: Beim Zusammenstoß zweier Flugzeuge auf dem Mailänder Airport Linate werden 118 Menschen getötet.



Geburtstage: Krzysztof Skubiszewski, poln. Völkerrechtler, Politiker und Diplomat (1926-2010); Günter Mittag, dt. Politiker (1926-1994); Andreas "Anderl" Molterer, US-Unternehmer, ehem. öst. Skirennläufer (1931); Jesse Jackson, US-Theologe, Bürgerrechtskämpfer und Politiker (1941); Hanan Ashrawi, paläst. Politikerin (1946); Erwin Bohatsch, öst. Maler, Grafiker und Zeichner (1951).

Todestage: Friedrich Krupp, dt. Industrieller (1787-1826); Heinz Kohut, US-Psychoanalytiker öst. Herk. (1913-1981); Dietrich Körnerer, dt. Theaterschauspieler (1929-2001).

Namenstage: Günther, Benedikt, Sergius, Simeon, Brigitta, Reinfrieda, Pelagia, Demetrius, Marcellus, Anna, Hugo.