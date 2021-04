Unter Freitag, 9. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1241: Die Mongolen besiegen bei Liegnitz ein polnisch-deutsches Ritterheer unter Herzog Heinrich II. von Schlesien, der im Kampf fällt. Ein anderes Mongolenheer schlägt am 11. April im Tal der Theiß die Streitmacht Bélas IV. von Ungarn.

1866: Der US-Kongress verabschiedet den "Civil Rights Act", der allen in den USA geborenen Personen - mit Ausnahme der Indianer - das Bürgerrecht verleiht.

1891: In Berlin wird zur Förderung der deutschen Großmachtpolitik der "Alldeutsche Verband" gegründet.

1926: Im Fischer-Verlag erscheint die erste der 25 Auflagen von Arthur Schnitzlers "Traumnovelle".

1931: Der Zsolnay-Verlag bringt eine Sonderausgabe von Max Brods Roman "Tycho Brahes Weg zu Gott" mit 100.000 Auflage heraus.

1936: In Wien wird der Film "Konfetti" (Regie Hubert Marischka) mit Friedl Czepa, Hans Holt, Leo Slezak u. a. uraufgeführt.

1941: US-amerikanische Truppen landen auf Grönland.

1971: Jordaniens König Hussein akzeptiert ein syrisches Friedensangebot, um die zweiwöchigen Kämpfe mit palästinensischen Guerillas in Jordanien zu beenden.

1976: Die USA und die Sowjetunion einigen sich auf ein Abkommen über Inspektionen bei Kernexplosionen für friedliche Zwecke.

1991: Das Parlament Georgiens proklamiert die Unabhängigkeit der Republik.

1991: Das von Friedensreich Hundertwasser erbaute "KunstHausWien" im 3. Wiener Gemeindebezirk wird als Privatmuseum und Ausstellungshalle eröffnet.

2011: Bei einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden, erschießt ein 24-jähriger Mann sechs Menschen, verletzt 17 weitere und begeht Selbstmord.



Geburtstage: Adolf Bäuerle, öst. Dramatiker (1786-1859); Charles Baudelaire, frz. Lyriker (1821-1867); Johannes Jegerlehner, schwz. Schriftsteller (1871-1937); Antal Doráti, ung. Dirigent/Komponist (1906-1988); Jean Marie Balestre, frz. Motorsport-Funktionär (1921-2008); Hugh M. Hefner, US-Verleger (1926-2017); Jacques Villeneuve, kan. Autorennfahrer (1971); Mirna Jukić, kroat.-öst. Ex-Schwimmerin (1981).

Todestage: Francis Bacon, engl. Philosoph/Schriftsteller (1561-1626); Joseph Victor von Scheffel, dt. Schriftsteller (1826-1886); Wilhelm Sauer, dt. Orgelbauer (1831-1916); Alois Melichar, öst. Komponist/Dirigent (1896-1976); Heinz Conrads, öst. Schauspieler (1913-1986); Sidney Lumet, US-Film-/Fernsehregisseur (1924-2011).

Namenstage: Waltraud, Hugo, Bogislaus, Konrad, Kasilda, Demetrius, Maria, Thomas, Gundegar.