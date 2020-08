Unter Sonntag, 9. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

870: Im Vertrag von Meerssen wird Lothringen zwischen Karl dem Kahlen und Ludwig dem Deutschen geteilt.

1680: König Ludwig XIV. erklärt das Elsass zum französischen Territorium.

1805: Österreich tritt dem von England und Russland abgeschlossenen Vertrag von St. Petersburg gegen die Franzosen bei.

1900: Mit einem 3:0-Sieg gegen England entscheiden die USA in New York das erstmals ausgetragene Davis-Cup-Endspiel. Die Tennis-Trophäe wurde von dem US-Spieler Dwight F. Davis gestiftet.

1915: Neuerliche große Schlacht auf der Halbinsel Gallipoli, in deren Verlauf die türkischen Verteidiger den alliierten Angreifern empfindliche Verluste zufügen.

1940: Nach 37-jähriger Bauzeit wird das letzte Teilstück der 3.200 Kilometer langen Bagdad-Bahn für den Verkehr freigegeben.

1945: Bildung des Alliierten Rates und Deklaration der Siegermächte über die vier Besatzungszonen Österreichs.

1945: Die USA werfen die zweite Atombombe über Japan ab, Ziel ist Nagasaki. Bei der Explosion sterben 36.000 Personen, 40.000 werden verletzt.

1965: Singapur löst sich aus der Föderation Malaysia und wird ein selbstständiger Stadtstaat.

1965: Bei einer Explosion in einem Raketenbunker in Arkansas (USA) kommen 53 Arbeiter ums Leben.

1975: Die norddeutsche Heide bei Gifhorn wird von einer Feuerkatastrophe betroffen. Bis zum 15. August vernichten Flächenbrände 8.000 Hektar Wald, fünf Menschen sterben in den Flammen.

1990: Nach 178 Tagen auf der Raumstation MIR, die mit mehreren zum Teil lebensgefährlichen Zwischenfällen geradezu ausgefüllt waren, kehren die Kosmonauten Anatoli Solowjow und Alexander Balandin unversehrt zur Erde zurück.

1990: Der UNO-Sicherheitsrat erklärt die irakische Annexion Kuwaits für null und nichtig.

2000: Erstmals seit 24 Jahren werden wieder libanesische Truppen an der Grenze zu Israel stationiert.



Geburtstage: Pierre Klossowski, frz. Schriftsteller/Maler (1905-2001); Willi Heinrich, dt. Schriftsteller (1920-2005); Marie-Luise Marjan, (eigtl. Marlies Wienkötter) dt. Schauspielerin (1940); Anémone, (eigtl. Anne Aymone Bourguignon) frz. Schauspielerin (1950-2019); Sabine Petzl, öst. Schauspielerin (1965); Mirjam Unger, öst. Regisseurin, Autorin und Moderatorin (1970).

Todestage: Dmitri Schostakowitsch, sowj. Komponist (1906-1975); Jacqueline Cochran, amer. Sportfliegerin (1906-1980); Jerry Garcia, US-Rocklegende (1942-1995).

Namenstage: Hadmon, Roman, Altmann, Roland, Edith, Hadmar, Hademar, Adam, Johannes, Anton.

Quelle: SN