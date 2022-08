9. August 1987: In den Kohle- und Goldbergwerken Südafrikas beginnt der bisher größte Streik, an dem sich 280.000 Bergarbeiter beteiligen

Unter Dienstag, 9. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

907: In der letzten von drei Schlachten bei Pressburg besiegen die Ungarn ein bayerisches Heer unter Markgraf Luitpold vernichtend. Die Niederlage bewirkt auch den Untergang des Großmährischen Reiches.

1157: Bei Verhandlungen der drei zerstrittenen Anwärter auf den dänischen Thron fällt in Roskilde Knut V. einem Mordanschlag seines Vetters Sven III. zum Opfer. Waldemar I. entkommt dem Gemetzel.

1792: Franz II. wird zum König von Böhmen gekrönt.

1847: Die Schweizerische Nordbahn eröffnet den ersten Abschnitt der Strecke Zürich-Basel zwischen Zürich und Baden.

1862: Uraufführung der Oper "Béatrice et Bénédict" von Hector Berlioz im Theater in Baden-Baden.

1902: In der Londoner Westminsterabtei wird Eduard VII. (1841-1910) eineinhalb Jahre nach dem Tod seiner Mutter Viktoria zum König von England gekrönt. Damit geht die britische Krone von den seit 1714 regierenden Welfen (Dynastie Hannover) auf das Haus Sachsen-Coburg-Gotha (ab 1917 "Windsor") über.

1917: Vorstoß österreichisch-ungarischer Truppen bei Focșani im Osten Rumäniens.

1922: Bundeskanzler Ignaz Seipel bemüht sich in Italien um finanzielle Hilfe für Österreich.

1937: Auf dem NSDAP-Reichsparteitag in Nürnberg spricht Hitler von einem "germanischen Reich" für die deutsche Nation, das dem Bolschewismus und dem Judentum trotzen werde.

1942: Nachdem er am Vortag für die sofortige Unabhängigkeit Indiens eingetreten war, wird Mahatma Gandhi von der britischen Kolonialmacht zusammen mit weiteren Kongressmitgliedern verhaftet.

1942: In der Schlacht vor Savo Island vor Guadalcanal erzielen im Pazifikkrieg die Japaner bei den Salomonen einen Erfolg. Ein amerikanisch-australischer Flottenverband, der unter anderem aus sechs schweren Kreuzern und sechs Zerstörern besteht, wird von ihnen überrumpelt. Die schweren Kreuzer Canberra, Chicago, Vincennes und Quincy sinken.

1947: In Frankreich wird unter der Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Paul Ramadier, aus der die Kommunisten entlassen worden sind, der Brotpreis um 100 Prozent hinaufgesetzt. Es kommt daraufhin zu schweren Unruhen.

1982: In Wien beginnt die zweite Weltraumkonferenz der Vereinten Nationen. Vorsitzender des UNO-Weltraumkomitees ist der Österreicher (und spätere Außenminister) Peter Jankowitsch.

1987: In den Kohle- und Goldbergwerken Südafrikas beginnt der bisher größte Streik, an dem sich 280.000 Bergarbeiter beteiligen.

2012: Der Extrembergsteiger Christian Stangl ist wieder "glücklich und müde" zu Hause in der Steiermark. Ein Video auf YouTube beweist, dass er den 8.611 Meter Hohen K2 am 31. Juli wirklich bezwungen hat. 2010 hatte er mit einem gefälschten Gipfelfoto für einen Skandal gesorgt.



Geburtstage: Joseph August Viktor Klemens Maria, Erzherzog von Österreich (1872-1962); Zino Francescatti, frz. Violinvirtuose (1902-1991); Heinrich Schnitzler, öst. Regisseur (1902-1982); Robert Shaw, brit. Schauspieler (1927-1978); Helga Nowotny, öst. Wissenschaftsforscherin, Gründungsmitglied des Europäischen Forschungsrates ERC (European Research Council); 2010-2013 ERC-Präsidentin (1937); Jack DeJohnette, US-Jazz-Schlagzeuger und Pianist (1942); Melanie Griffith, US-Schauspielerin (1957); Paul Frommelt, liechtenst. Ex-Skirennfahrer (1957); Dana Vávrová, dt. Schauspielerin tschech. Herkunft (1967-2009); Juanes, kolumb. Sänger, Songwriter und Gitarrist (1972); Tyson Gay, US-Leichtathlet (1982).

Todestage: Moriz (auch Moritz) Szeps, öst. Journalist und Zeitungsverleger (1835-1902); Emil Jakob Schindler, dt.-öst. Maler (1842-1892); Hermann Hesse, dt. Schriftsteller (1877-1962); Edith Stein, dt. Philosophin (Ordensname Teresia Benedicta), als zum Katholizismus konvertierte Jüdin vom Naziregime ermordet (1891-1942); Jaromír Weinberger, tschech. Komponist (1896-1967); Adolf Wohlbrück, öst. Schauspieler (1896-1967); Bill Russell, US-Jazzmusiker (1905-1992); Ulrich Plenzdorf, dt. Schriftsteller (1934-2007); Egon Ammann, schweiz. Verleger (1941-2017).

Namenstage: Hadmon, Roman, Altmann, Roland, Edith, Hadmar, Hademar, Adam, Johannes, Anton.