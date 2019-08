Unter Freitag, 9. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

44 v. Chr.: Gajus Octavius (Augustus) tritt das Erbe seines ermordeten Großonkels Gajus Julius Caesar an.

1514: Ein Bauernaufstand unter Führung des Bundschuh "Armer Konrad" wird von Herzog Ulrich von Württemberg niedergeschlagen. Die Bundschuh-Bewegung, die sich die Fußbekleidung der Bauern auf ihre Fahnen malt, weitet sich zum Deutschen Bauernkrieg aus.

1619: Vertreter der englischen Siedler in Virginia bilden in der Niederlassung Jamestown die erste gesetzgebende Versammlung Nordamerikas.

1869: In Eisenach geht der dreitägige Gründungskongress der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) zu Ende.

1884: Als erstem Luftschiff gelingt es der von Charles Renard konstruierten "France", an ihren Ausgangspunkt Meudon zurückzukehren. Das französische Luftschiff erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 23,5 Stundenkilometern.

1914: Die Royal Navy versenkt mit dem deutschen U-15 in der Nordsee erstmals ein feindliches Unterseeboot.

1919: Zwischen Berlin und der Schweiz wird ein regelmäßiger Luftschiffdienst eingerichtet.

1934: Marschall Tschiang Kai-schek übernimmt das Oberkommando der chinesischen Regierungstruppen im Kampf gegen die Kommunisten.

1949: Bei den Salzburger Festspielen wird Carl Orffs Oper "Antigonae" - nach dem Sophokles-Trauerspiel von Hölderlin - uraufgeführt.

1954: Abschluss des Balkanpaktes zwischen Jugoslawien, Griechenland und der Türkei.

1969: Mitglieder der sogenannten "Manson Family" dringen in Los Angeles in das Haus des Regisseurs Roman Polanski ein und ermorden seine hochschwangere Ehefrau, die Schauspielerin Sharon Tate, und vier ihrer Gäste.

1974: Gerald Ford wird als 38. Präsident der USA vereidigt.

1984: Die UdSSR zieht ihr Überschallflugzeug TU-144 (die sowjetische Variante der Concorde) aus dem Verkehr und begründet dies mit zu hohen Betriebskosten.

1999: Der russische Präsident Boris Jelzin ernennt Geheimdienstchef Wladimir Putin als Nachfolger von Sergej Stepaschin zum neuen Ministerpräsidenten.



Geburtstage: William Thomas Green Morton, US-Zahnarzt, Erfinder der Äthernarkose (1819-1868); Tove Marika Jansson, finn. Schriftstellerin (1914-2001); Ferenc Fricsay, ungar. Dirigent (1914-1963); Emilio Vedova, ital. Maler (1919-2006); Hermann Schreiber, dt. Journalist/Publ. (1929); Romano Prodi, ital. Politiker, EU-Kommissionspräsident 1999-2004 (1939); Sam Elliott, amer. Schauspieler (1944); Michael Kors, US-amer. Modedesigner (1959).

Todestage: Ernst Haeckel, dt. Zoologe (1834-1919); Ruggiero Leoncavallo, ital. Komponist (1858-1919); Oswald Haerdtl, öst. Architekt (1899-1959); Cecil Frank Powell, brit. Kernphysiker und Nobelpreisträger 1950 (1903-1969); Georg Marischka, öst. Filmregisseur, Schauspieler und Autor (1922-1999).

Namenstage: Hadmon, Roman, Altmann, Roland, Edith, Hadmar, Hademar, Adam, Johannes, Anton.

Quelle: SN