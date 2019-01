Unter Mittwoch, 9. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1449: Der letzte byzantinische Kaiser, Konstantin XI. Dragases aus der Paläologen-Dynastie, besteigt den Thron. (Der Bruder von Johannes VIII. fällt 1453 in Konstantinopel im Kampf gegen die türkischen Eroberer.)

1929: Dr. Alexander Fleming behandelt im Londoner St. Mary's-Spital erstmals seinen Assistenten Stuart Craddock mit einer Penizillin-Lösung.

1959: Bei Ribadelago in Norwestspanien birst ein neuerbauter Staudamm. Die Wassermassen reißen 140 schlafende Menschen in den Tod.

2009: Somalische Piraten geben den am 15. November 2008 im Indischen Ozean entführten saudi-arabischen Supertanker "Sirius Star" wieder frei. Es soll ein Lösegeld in Höhe von drei Millionen US-Dollar gezahlt worden sein.



Geburtstage: Papst Gregor XV. (1554-1623); Juliane Kay, öst. Schriftstellerin (1904-1968); Kenny Clarke, US-Jazzmusiker (1914-1985); Karl Moser, Wiener Weihbischof (1914-1991); Hans Lebert, öst. Schriftsteller (1919-1993); Heiner Müller, dt. Dramatiker (1929-1995); Jimmy Page, engl. Rockmusiker (1944); Mary Roos, dt. Schlagersängerin (1949); Rigoberta Menchú, guatemaltek. Menschenrechtskämpferin, Friedensnobelpreisträgerin (1959).

Todestage: Herodes I., der Große, von Judäa (73-4 v.Chr.); Hans Bredow, dt. Rundfunkpionier (1879-1959); Pier Luigi Nervi, ital. Architekt (1891-1979).

Namenstage: Julian, Eberhard, Adrian, Weriand, Martial, Alice, Alexia, Beate, Pascasia, Petrus, Johann.

