Unter Donnerstag, 9. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1885: Uraufführung des Schauspiels "Die Wildente" von Henrik Ibsen im Theater "Den Nationale Scene" in Bergen.

1905: Große Bittprozession unter Führung des Popen Gapon zum Winterpalais des Zaren. Dieser lässt das Feuer eröffnen.

1940: Deutsche Flugzeuge greifen erstmals den britischen Schiffsverkehr an der englischen und schottischen Ostküste an.

1945: Landung von US-Truppen auf Luzon, Philippinen. Kampf gegen die Japaner, die die Insel besetzt halten.

1960: Baubeginn für den Assuan-Staudamm in Ägypten.

1980: In Saudi-Arabien werden 63 Menschen wegen ihrer Teilnahme an dem Sturm auf die Große Moschee in Mekka im November geköpft.

1985: Bei einem Großbrand in einem Altersheim in Grandvilliers in Nordfrankreich sterben 25 Menschen.

2000: Der deutsche Unternehmer Paul Spiegel wird als Nachfolger des im August 1999 verstorbenen Ignatz Bubis zum Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland gewählt.

2000: ÖVP und FPÖ dementieren Medienberichte über einen angeblichen blau-schwarzen "Geheimpakt" für die nächsten acht Jahre (zwei Legislaturperioden). FPÖ-Chef Jörg Haider: "Wir kriechen nicht in eine Koalition".

2005: PLO-Chef Mahmoud Abbas (Abu Mazen) siegt bei der palästinensischen Präsidentenwahl.

2015: Spezialeinheiten beenden die Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt im Osten von Paris. Der islamistische Täter wird getötet, vier Geiseln kommen ums Leben.



Geburtstage: Simon Vouet, frz. Maler (1590-1649); Edmund Wengraf, öst. Journalist, Erzähler, Lyriker, Essayist, Theaterkritiker, Kulturpublizist und Schriftsteller; 1913-1926 Präsident der Schriftstellervereinigung "Concordia" (1860-1933); Kurt Tucholsky, dt. Schriftsteller (1890-1935); Karel Čapek, tschechoslow. Schriftst. (1890-1938); Curth Flatow, dt. Bühnen- und Filmautor (1920-2011); Lewon Hakobi Ter-Petzrosjan, armen. Politiker und Historiker; 1991-1998 erster Präsident Armeniens (1945); Wilhelm Zobl, öst. Komponist (1950-1991); Johanna Rachinger, öst. Germanistin; Generaldir. der öst. Nationalbank (1960); Joely Richardson, brit. Schauspielerin (1965).

Todestage: Pierre Fresnay, franz. Schauspieler (1897-1975); Emil Breisach, öst. Medienexperte (1923-2015); Fritz Aigner, öst. Maler (1930-2005); Klaus Hirtner, öst. Autor/Kabarettist (1958-1995).

Namenstage: Julian, Eberhard, Adrian, Weriand, Martial, Alice, Alexia, Beate, Pascasia, Petrus, Johann.

Quelle: SN