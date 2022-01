Unter Sonntag, 9. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1522: Adrian von Utrecht, Regent von Spanien, wird als Hadrian VI. zum letzten nichtitalienischen Papst vor Johannes Paul II. (1978) gewählt.

1792: Im Frieden von Jassy, der den zweiten russisch-türkischen Krieg beendet, erhält Russland das Küstenland am Schwarzen Meer zwischen Bug und Dnjestr.

1912: US-Marine-Soldaten marschieren in Honduras ein.

1917: Deutschland beschließt den uneingeschränkten U-Boot-Krieg; Ausdehnung der Angriffe auf Handelsschiffe und Schiffe neutraler Staaten. Dies trägt maßgeblich zum Kriegseintritt der USA bei.

1927: In Bayreuth stirbt Houston Stewart Chamberlain, auf dessen völkisch-mystische und rassistische Ideen die Nationalsozialisten zurückgriffen. Der britische Schwiegersohn Richard Wagners hatte 1916 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.

1937: Nach seiner Ausweisung aus seinem Asylland Norwegen trifft der im Machtkampf mit Stalin unterlegene sowjetische Politiker Leo Trotzki in Mexiko ein (wo er 1940 im Auftrag Stalins ermordet wird).

1957: Der britische Premierminister Anthony Eden muss wegen seiner Ägyptenpolitik zurücktreten, sein Nachfolger wird am 10.1. Harold Macmillan.

1962: Die Sowjetunion und Kuba unterzeichnen einen Handelspakt.

1967: Die niederländische Prinzessin Margriet heiratet in Den Haag den Rotterdamer Kaufmannssohn Pieter van Vollenhoven.

1972: Im Hafen von Hongkong brennt die "Queen Elisabeth" aus, die zu einer schwimmenden Universität umgebaut werden sollte.

1992: Der Landeshauptmann von Niederösterreich, Siegfried Ludwig, kündigt seinen Rücktritt an. Erwin Pröll wird zu seinem Nachfolger designiert.

1992: Ausrufung der Republik Bosnien und Herzegowina.

2007: In Tschechien wird ein Mitte-Rechts-Kabinett unter Führung von Premier Mirek Topolánek vereidigt, dem auch der parteilose Karel Schwarzenberg als Außenminister angehört.



Geburtstage: Ferdinand Wrangel, russischer Admiral (1797-1870); Eduard van der Nüll, öst. Architekt (1812-1868); Karl Löwith, dt. Philosoph (1897-1973); Sir Rudolf Bing, brit. Theaterleiter (Met) (1902-1997); Ernst Kolb, öst. Politiker; ÖVP; 1948-1952 Bundesminister für Handel und Wiederaufbau; 1952-1954 Bundesminister für Unterricht (1912-1978); Har Gobind Khorana, US-Biochemiker und Molekularbiologe ind. Herkunft; Nobelpreis 1968 (1922-2011); Gerhart Bruckmann, öst. Politiker (1932); Klaus Schlesinger, dt. Schriftsteller (1937-2001); Hans Zander, dt. Schauspieler (1937-1991); Sylvia Lukan, öst. Kammerschauspielerin (1942); Claudio Caniggia, argent. Ex-Fußballspieler (1967); Dave Matthews, US-Sänger und Gitarrist (1967); Catherine, Herzogin von Cambridge; Ehefrau von Prinz William (1982).

Todestage: Hugo Darnaut, öst. Maler (1851-1937); Houston Stewart Chamberlain, brit. Kulturhistoriker (1855-1927); Ted Shawn, US-Tänzer (Modern Dance) (1881-1972); Hans Nüchtern, öst. Schriftsteller/Regisseur (1896-1962); Zygmunt Baumann, poln.-brit. Philosoph und Soziologe (1925-2017).

Namenstage: Julian, Eberhard, Adrian, Weriand, Martial, Alice, Alexia, Beate, Pascasia, Petrus, Johann.