Unter Donnerstag, 9. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1540: Der englische König Heinrich VIII. lässt seine vierte Ehe mit Anna von Kleve nach sechsmonatiger Dauer annullieren, um Catherine Howard zu heiraten, die er bereits 1542 dem Henker übergibt.

1915: Am Col di Lana in den Dolomiten schlagen österreichische Einheiten Angriffe zahlenmäßig überlegene italienische Verbände zurück.

1925: Ausbruch der Revolution in Ecuador: Staatschef Gonzalo Hernández de Córdoba wird gestürzt, das Militär ruft Francisco Gómez de la Torre zum Präsidenten des südamerikanischen Landes aus.

1945: Die vier Alliierten Mächte legen die Grenzen der Besatzungszonen in Österreich fest.

1955: In einem Appell an die Weltöffentlichkeit warnen neun namhafte Wissenschafter, unter ihnen der britische Philosoph Bertrand Russell und der deutsche Physiker Albert Einstein, vor den Gefahren eines Nuklearkrieges.

1955: Das Spielcasino in Baden nimmt wieder den Betrieb auf.

1960: Die Sowjetunion droht den USA mit der Aufstellung von Raketen auf Kuba, falls Washington versuchen sollte, das Revolutionsregime von Fidel Castro zu stürzen.

1985: Der österreichische Weinskandal führt zur Festnahme von über vierzig Personen. In burgenländischen Weinen wurden Spuren der Chemikalie Diethylenglykol festgestellt.

1995: Die Schweizerin Sylvie Collaud stellt einen Rekord auf: Sie spuckt einen Kirschkern 15,82 Meter weit.

2000: Pete Sampras bleibt der "Herrscher" von Wimbledon. Der 28-jährige Amerikaner gewinnt bereits zum siebenten Mal das Herren-Finale, diesmal gegen den Australier Pat Rafter.



Geburtstage: Julius (Jules) Oppert, dt.-frz. Orientalist (1825-1905); Anton Stadler, öst. Maler (1850-1917); Ida Ehre, dt. Schauspielerin (1900-1989); Peter Ludwig, dt. Kunstsammler (1925-1996); Willem (Wim) Duisenberg, niedl. Politiker, Finanzfachmann, EZB-Präsident 1998-2003 (193-2005); Mercedes Sosa, argent. Sängerin (1935-2009); Wiktor Fedorowytsch Janukowitsch, ukrain. Politiker; 2002-2005 und 2006-2007 Ministerpräsident, 2010-2014 Staatspräsident (gestürzt) (1950).

Todestage: Zachary Taylor, 12. Präsident der USA (1784-1850); Paul Broca, frz. Anthropologe (1824-1880); Anton Hueber, öst. Arbeiterführer (SDAP) (1861-1935); Großherzogin Charlotte von Luxemburg (1896-1985); Arend Heyting, niedl. Mathematiker (1898-1980); Herbert Hunger, öst. Philologe und Byzantinist; 1973-1982 Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (1914-2000); Harald Kaufmann, öst. Musikwissenschafter (1927-1970); Henri Gault, frz. Gastronomiekritiker (1929-2000).

Namenstage: Gottfried, Veronika, Agilolf, Wigfried, Zyrillus, Thekla, Luise, Anatolia, Vera, Vroni, Hermine.

Quelle: SN