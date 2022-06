9. Juni 1877: In Wimbledon veranstaltet der Londoner Tennisclub "All England Club" das erste Turnier

Unter Donnerstag, 9. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1112: Arnulf Malecorne von Rohes, ein führender Kleriker des Ersten Kreuzzugs, wird zum zweiten Mal Lateinischer Patriarch von Jerusalem (1115 wegen sexueller Beziehungen zu einer Muslimin angeklagt und nochmals kurzzeitig abgesetzt).

1672: In Moskau kommt als 14. Kind des russischen Zaren Alexej I. aus dem Hause Romanow Prinz Peter, der spätere Zar Peter der Große, zur Welt. Seine Mutter Natalja ist die Tochter des Bojaren Kirill Naryschkin.

1877: In Wimbledon veranstaltet der Londoner Tennisclub "All England Club" das erste Turnier. Damit beginnen die jährlichen "All England Championships".

1887: Um das Ende des sogenannten Kulturkampfes in Preußen zu besiegeln, schenkt der deutsche Kaiser Wilhelm I. Papst Leo XIII. eine Tiara, die dieser zu seinem goldenen Priesterjubiläum trägt. Die Geste wirkt sich politisch aus und stärkt die katholische Zentrumspartei in Deutschland.

1902: In Krefeld findet die Uraufführung von Gustav Mahlers Dritter Sinfonie in d-moll statt.

1917: Ein schweres Erdbeben erschüttert Mittelamerika. Die Stadt San Salvador wird vollständig zerstört. Mehr als 100.000 Menschenleben sind zu beklagen.

1932: Bei einem Treffen mit Italiens Diktator Benito Mussolini in Rom erbittet Fürst Ernst Rüdiger Starhemberg Waffenlieferungen für die österreichische Heimwehr.

1942: Der deutschsprachige Dienst der BBC nimmt seine Österreich-Sendungen auf.

1947: Im Pariser Palais de Tokyo wird das Musées National d'Art Moderne eröffnet, das Werke moderner Kunst des 20. Jahrhunderts präsentiert.

1952: Die Sowjetunion gibt die Donauschifffahrt frei.

1957: Einer österreichischen Kleinexpedition mit Hermann Buhl, Kurt Diemberger, Fritz Wintersteller und Marcus Schmuck gelingt die Erstbesteigung des 8.047 Meter hohen Broad Peak im Himalaya.

1962: Erstmals durchquert ein Schwimmer die Straße von Messina.

1962: Nach der Niederschlagung eines Arbeiteraufstands in der südrussischen Industriestadt Nowotscherkassk mit über zwanzig Toten beginnen Geheimverfahren gegen festgenommene Demonstranten, die gegen 60-prozentige Lohnkürzungen protestiert hatten.

1972: Eine durch schwere Regenfälle ausgelöste Flutwelle zerstört die Stadt Rapid City im US-Staat South Dakota. Der Canyon-Lake-Dammbruch tötet 238 Menschen.

1992: Der UN-Sicherheitsrat beschließt die Entsendung von Friedenstruppen nach Bosnien-Herzegowina zur Sicherung des Flughafens von Sarajevo.

2002: Bei den Parlamentswahlen in Frankreich erringt die bürgerlich-konservative UMP mit ihren Verbündeten die Mehrheit.



Geburtstage: Zar Peter I., der Große, von Russland (1672-1725); Johann Gottfried Galle, dt. Astronom (1812-1910); Helmut Zilk, öst. Politiker/Journalist (1927-2008); Waltraut Haas, öst. Schauspielerin (1927); Franco Donatoni, ital. Komponist (1927-2000); Nadja Maleh, öst. Kabarettistin (1972); Christina Stürmer, öst. Pop-Sängerin (1982).

Todestage: Columban d. Ä., irisch. Abt (um 520-597); Johanna III. (Jeanne d'Albret), Königin von Navarra (1528-1572); Franz Hubmann, öst. Fotograf (1914-2007); Adam West, US-Schauspieler ("Batman") (1928-2017); Peter Mokaba, südafrikan. ANC-Politiker (1958-2002).

Namenstage: Gracia, Primus, Ephräm, Felizian, Richard, Irmgard, Maximum, Annamarie, Cäcilie, Vinzenz, Kolumban.