Unter Dienstag, 9. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1800: Die Österreicher werden von den Franzosen bei Montebello in der Provinz Pavia geschlagen.

1815: Mit der Unterzeichnung der Schlussakte geht der Wiener Kongress zu Ende, auf dem Europa nach dem Sturz des französischen Kaisers Napoleon I. neu geordnet wurde.

1915: Beim ersten "Gletschergefecht", in dem auf beiden Seiten Skiabteilungen zum Einsatz kommen, ist die k.u.k. Armee auf dem Presenagletscher der Adamello-Gruppe nordwestlich von Trient erfolgreich.

1940: Nach dem deutschen Überfall auf sein Land geht König Haakon VII. von Norwegen nach England ins Exil.

1945: In Berlin erscheinen die ersten deutschen Nachkriegs-Briefmarken mit dem Berliner Bären als Wappentier.

1945: Die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) mit Sitz in Berlin-Karlshorst wird gebildet.

1950: In der BRD wird die ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten) gegründet.

1960: Die Handelskammer von Hollywood überreicht Bing Crosby als erstem eine Platin-Schallplatte für den Verkauf von 200 Millionen Exemplaren seiner 2.600 Singles und 125 Schallplatten.

1965: Der neue Bundespräsident Franz Jonas wird vor der Bundesversammlung angelobt. Die ÖVP-SPÖ-Koalitionsregierung unter Bundeskanzler Klaus und Vizekanzler Pittermann bietet ihren Rücktritt an, der vom Staatsoberhaupt abgelehnt wird.

1970: In Amman brechen Kämpfe zwischen Palästinensern und der jordanischen Armee aus. Ein Anschlag auf König Hussein schlägt fehl.

1980: In einem Indizienprozess wird Dieter Zlof als Entführer des deutschen Industriellensohnes Richard Oetker zu 15 Jahren Haft verurteilt.

1995: In Linz explodiert eine Briefbombe in einer Partnervermittlung, in München in den Redaktionsräumen des Fernsehsenders Pro 7.

2010: Die Entführung eines drei Monate alten Mädchens aus dem Einkaufszentrum Euro-Park in Salzburg geht nach fünf Stunden glücklich zu Ende. Die Polizei kann in Bayern die mutmaßliche Täterin - eine 32-Jährige aus dem Bezirk Kitzbühel - anhalten und das Baby in Sicherheit bringen. Motiv dürfte ein unerfüllter Kinderwunsch sein.



Geburtstage: Kaiser Leopold I. (1640-1705); Otto Nicolai, dt. Komponist (1810-1849); Walter Kraft, dt. Organist (1905-1977); Les Paul, US-Gitarrist; Erbauer der "Gibson Les Paul" (1915-2009); Jordi Pujol, katalan. Politiker (1930); Prinzessin Ragnhild von Norwegen (1930-2012); Luis Ocaña, spanischer Radfahrer (1945-1994).

Todestage: Florian Geyer, dt. Reichsritter/Bauernführer (um 1490-1525); Wilhelmine Gräfin Lichtenau, dt. Mätresse (1752-1820); Charles Dickens, engl. Schriftsteller (1812-1870); George Segal, US-Bildhauer (1924-2000); Ernst Jandl, öst. Schriftsteller (1925-2000); James Last, dt. Orchesterleiter (1929-2015).

Namenstage: Gracia, Primus, Ephräm, Felizian, Richard, Irmgard, Maximum, Annamarie, Cäcilie, Vinzenz, Kolumban.

Quelle: SN