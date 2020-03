Unter Montag, 9. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1925: Der Führer der Nationalsozialisten, Adolf Hitler, wird in Bayern mit Redeverbot belegt, Preußen und die meisten anderen deutschen Bundesländer schließen sich an.

1930: Die Uraufführung der Brecht-Weill'schen Oper "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" endet in Leipzig mit einem Skandal.

1945: Einheiten der 1. US-Armee nehmen Bonn ein.

1985: Griechenlands Präsident Konstantin Karamanlis verzichtet auf die Wiederkandidatur, nachdem die regierenden Sozialisten den Richter und Widerstandshelden Christos Sartzetakis für das höchste Staatsamt vorgeschlagen haben.

1990: Die umstrittene Gemeindeabgabe in Großbritannien führt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in vielen Städten.

1995: Ein 100-jähriger Franzose, der nach einem Ehestreit verschwunden war, taucht wieder auf. Der rüstige Rentner war mit dem Taxi 600 Kilometer weit gereist, um Verwandte zu besuchen.

2000: Der ehemalige ÖVP-Obmann und Altvizekanzler Erhard Busek wird zum Regierungsbeauftragten für EU-Erweiterungsfragen ernannt.

2000: Der Europäische Gerichtshof hebt die Getränkesteuer auf alkoholische Getränke als nicht EU-konform auf.



Geburtstage: Wjatscheslaw Molotow, sowjet. Politiker (1890-1986); Eduard Hoornik, niederl. Schriftsteller (1910-1970); Samuel Barber, US-Komponist (1910-1981); Thomas Schippers, US-Dirigent (1930-1977); Ornette Coleman, US-Jazzmusiker (nach anderen Angaben 19.3.) (1930); Kurt Sobotka, öst. Schauspieler (1930-2017); Raúl Juliá, US-puertorican. Bühnen- und Filmschauspieler (1940-1994); Katja Ebstein (eigtl. Karin Witkiewicz), dt. Schlagersängerin (1945); Ornella Muti, ital. Schauspielerin (1955); Antonio Saca, ehem. Staatspräsident von El Salvador (2004-2009) (1965).

Todestage: Leopold Ritter v. Sacher-Masoch, öst. Schriftsteller (1836-1895); Edmund von Hellmer, öst. Bildhauer (1850-1935); Monique Saint-Hélier, schweiz. Schriftstellerin (1895-1955); Olga Tschechowa, dt. Schauspielerin (1897-1980); Frei Otto, dt. Architekt (1925-2015); Camille Muffat, frz. Schwimmerin (1989-2015); Florence Arthaud, frz. Seglerin (1957-2015); Alexis Vastine, frz. Boxer (1986-2015).

Namenstage: Franziska, Bruno, Reinhard, Prudentius, Dominikus, Barbara, Gregor, Katharina, Eugen.

