Unter Samstag, 9. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1805: In Weimar stirbt Friedrich von Schiller an einer Lungenkrankheit. Nach seinem Tod wird der deutsche Dichter in der Epoche der Napoleonischen Kriege als Volks- und Freiheitsheld gefeiert.

1900: Mit 420 hauptsächlich impressionistischen Werken eröffnet der deutsche Maler Max Liebermann die Ausstellung der Berliner Secession.

1915: In Österreich-Ungarn wird der Fleischkonsum behördlich beschränkt.

1915: Die chinesische Regierung räumt Japan, das ultimativ 21 Forderungen gestellt hatte, fast unumschränkte Souveränitätsrechte in China ein.

1930: Heeresminister Carl Vaugoin übernimmt von Prälat Ignaz Seipel die Führung der Christlichsozialen Partei Österreichs. Im September wird Vaugoin kurzzeitig Bundeskanzler.

1940: Für Juden wird in Nazideutschland eine generelle nächtliche Ausgangsbeschränkung erlassen.

1945: Eine Minute nach Mitternacht (Mitteleuropäischer Zeit) tritt die Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht in Kraft, der Zweite Weltkrieg ist damit in Europa zu Ende.

1945: Die ersten sowjetischen Truppen rücken in Prag ein.

1950: Der französische Außenminister Robert Schuman gibt den Plan einer Gemeinschaft der deutschen und französischen Kohle- und Stahlproduktion (Schuman-Plan) bekannt, die auch anderen europäischen Staaten offen stehen soll.

1955: Die BRD wird Mitglied der NATO.

1960: In den USA wird die Anti-Baby-Pille zum Verkauf freigegeben.

1965: In seiner Wiener Wohnung stirbt der niederösterreichische Landeshauptmann Leopold Figl. Der überaus beliebte und volkstümliche erste Bundeskanzler (1945-53) der Zweiten Republik und Außenminister des Staatsvertrages war auch ÖVP-Obmann und Nationalratspräsident.

1985: In Uster bei Zürich kommen beim Einsturz des Dachs eines Hallenbades zwölf Menschen ums Leben.

1985: Der brasilianische Theologe Leonardo Boff, engagierter Verfechter der Befreiungstheologie, wird vom Vatikan mit Rede- und Lehrverbot belegt.



Geburtstage: Giovanni Paisiello, ital. Komponist (1740-1816); John Brown, US-Vorkämpfer Sklavenbefreiung (1800-1859); Hans Baluschek, dt. Maler/Zeichner/Graph. (1870-1935); Celia Sánchez, kubanische Revolutionärin/Politikerin (1920-1980); James L. Brooks, US- Filmregisseur (1940); Michel Béroff, frz. Pianist (1950); Carolin Kebekus, dt. Kabarettistin (1980).

Todestage: Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, dt. evang. Theologe und Liederdichter (1700-1760); Friedrich von Schiller, dt. Dichter (1759-1805); Joseph Louis Gay-Lussac, frz. Physiker/Chemiker (1778-1850); Leopold Figl, öst. Staatsmann (1902-1965); Hans Sittner, öst. Komponist/Musikautor (1903-1990); Walter P. Reuther, US-Gewerkschaftsführer (1907-1970); Lena Horne, US-amer. Sängerin und Schauspielerin (1917-2010); Kenan Evren, türk. General (1917-2015); Theodor Kery, burgenländ. Alt-LH (SPÖ) (1918-2010); Walther von La Roche, dt. Journalist (1936-2010).

Namenstage: Beatus, Volkmar, Hiob, Otto, Theresia, Roderich, Gregor, Dominikus, Ottokar, Carola, Lina, Karoline.



