Unter Sonntag, 9. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1776: Der Genfer Jean-Moisé Pouzait präsentiert einem Uhrmacher die erste von ihm gebaute Stoppuhr.

1816: Mit der Camera obscura, einem Holzkasten mit transparenter Rückwand und einem Loch an der Vorderseite, gelingt dem Franzosen Joseph Niépce in Paris erstmals die Wiedergabe von Bildern durch Schwärzung einer lichtempfindlichen Schicht.

1876: Der Kölner Maschinenfabrikant Nikolaus Otto setzt zum ersten Mal seinen Viertaktmotor in Bewegung.

1896: Erzherzog Karl Ludwig, Bruder von Kaiser Franz Joseph und seit dem Selbstmord des Kronprinzen Rudolf Thronfolger Österreich-Ungarns, stirbt nach einer Pilgerfahrt ins Heilige Land. Sein ältester Sohn Franz Ferdinand wird Thronfolger.

1936: Das deutsche Luftschiff (Zeppelin) "Hindenburg" landet auf seinem Jungfernflug nach 61 1/2 Stunden in Lakehurst bei New York.

1946: König Viktor Emanuel III. von Italien dankt zugunsten seines Sohnes Umberto II. ab.

1956: Der frühere britische Premierminister Sir Winston Churchill wird in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet.

1966: Das erste Atomkraftwerk der DDR bei Rheinsberg nimmt den Betrieb auf.

1976: Die deutsche Terroristin Ulrike Meinhof begeht in ihrer Zelle im Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim Selbstmord.

1986: König Olav von Norwegen beauftragt die Führerin der sozialdemokratischen Arbeiterpartei, Gro Harlem Brundtland, mit der Regierungsbildung.

2001: Ghana: Bei einer Massenpanik in einem voll besetzten Fußballstadion in Accra werden mindestens 130 Menschen getötet.

2006: Bei der UNO-Vollversammlung in New York werden die 47 Mitglieder des neuen UNO-Menschenrechtsrates gewählt, der damit die UNO-Menschenrechtskommission ablöst.

2011: Der Terminator ist wieder solo: Der kalifornische Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger und seine Frau Maria Shriver geben ihre Trennung bekannt. Rund eine Woche später kommen die Hintergründe ans Tageslicht: Schwarzenegger gibt zu, ein uneheliches Kind mit einer früheren Hausangestellten zu haben. Anfang Juli reicht Shriver die Scheidung ein.

2016: Kanzler und SPÖ-Chef Werner Faymann zieht sich nach fast acht Jahren im Amt aus der Politik zurück, nachdem ihm fünf Ländervorsitzende seiner Partei das Vertrauen entzogen haben. Wenige Tage später designiert die SPÖ den bisherigen ÖBB-Vorstand Christian Kern als Nachfolger Faymanns.



Geburtstage: Joseph Meyer, dt. Verlagsbuchhändler (1796-1856); Austin Clarke, irischer Schriftsteller (1896-1974); Sophie Scholl, dt. Widerstandskämpferin (1921-1943); Glenda Jackson, brit. Schauspielerin (1936); Albert Finney, brit. Schauspieler (1936-2019); Ulrich Kienzle, dt. Redakteur (1936-2020); Peter Koits, öst. Politiker (SPÖ) (1941); Matthias Langhoff, dt. Theaterregisseur (1941); Drafi Deutscher, dt. Sänger (1946-2006); Candice Bergen, US-Schauspielerin (1946); Marco Pascolo, schwz. Fußballer (1966).

Todestage: Albert Abraham Michelson, US-Physiker; Nobelpreis 1907 (1852-1931); Tenzing Norgay, nepal. Sherpa; Erstbesteiger des Mount Everest (mit Edmund Hillary) (1914-1986); Jens Ingvald Bjørneboe, norweg. Schriftst. (1920-1976); Fritz Umgelter, dt. TV-Regisseur (1923-1981); Marie Cardinal, frz. Schriftstellerin (1929-2001); Ulrike Meinhof, dt. Journalistin und RAF-Mitglied (1934-1976).

Namenstage: Beatus, Volkmar, Hiob, Otto, Theresia, Roderich, Gregor, Dominikus, Ottokar, Carola, Lina, Karoline.