Unter Dienstag, 9. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1861: Die erste Ausgabe der amerikanischen Soldatenzeitung "Stars and Stripes" wird in Bloomington/Missouri gedruckt.

1881: Mit dem Komponisten am Flügel findet in Budapest die Uraufführung des Klavierkonzerts Nr.2, B-dur, Op.83, von Johannes Brahms statt.

1946: Island tritt den Vereinten Nationen bei.

1956: Kämpfe in Budapest im Zuge des ungarischen Volksaufstandes gegen die Sowjets, Teile der Stadt brennen.

1961: Beim Absturz einer US-Militärmaschine bei Richmond/Virginia kommen 78 junge Soldaten und vier Mann der Besatzung ums Leben.

1991: Wissenschaftern des europäischen Programms JET gelingt es in Oxford erstmals, nennenswerte Energie durch kontrollierte Kernverschmelzung freizusetzen. Für zwei Sekunden erzeugt das Experiment eine Fusionsleistung von 1,5 Megawatt.

2006: Symbolträchtiger könnte das Datum seines Todestages kaum sein: Der frühere DDR-"Meisterspion" Markus Wolf stirbt auf den Tag genau 17 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer.

2016: Ein politisches Beben geht von den USA aus rund um die Welt: Die US-Bürger wählen entgegen allen Prognosen den Milliardär Donald Trump zum neuen Präsidenten, Hillary Clintons jahrzehntelanger Traum vom Weißen Haus verweht in einer Nacht.



Geburtstage: Ferdinand Hanusch, öst. Sozialreformer (1866-1823); Francis Joseph ("Muggsy") Spanier, US-Jazzmusiker (1906-1967); Martin Benrath, dt. Schauspieler (1926-2000); Vicente Aranda, span. Filmregisseur (1926-2015); Michail Tal, sowjet. Schachweltmeister (1936-1992); Josef Broukal, öst. Journalist, Moderator, Redakteur und ehem. Politiker (SPÖ) (1946).

Todestage: Leo Lania (eigtl. Lazar Herman), dt.-öst.-US-Journalist und Schriftsteller russ. Hrkft. (1896-1961); Giovanni Leone, ital. Politiker und Staatspräsident 1971-1978 (1908-2001); Gottfried von Cramm, dt. Tennisspieler (1909-1976); Yves Montand, frz. Schauspieler/Sänger (1921-1991); H. Gobind Khorana, ind.-US-Molekularbiologe, Nobelpreis 1968 (1922-2011); Öyvind Fahlström, schwed. Maler (1928-1976).

Namenstage: Theodor, Aurelius, Willehad, Reinulf, Roland, Herfried, Clemens, Ursinus, Aggripinus.