Unter Montag, 9. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1925: Innerhalb der NSDAP wird als paramilitärischer Kampfverband die "Schutz-Staffel" (SS) gegründet. Sie ging aus der "Stabswache" zum persönlichen Schutz Hitlers hervor, vertrat eine extreme Rassenideologie und wurde zum Hauptträger des Naziterrors.

1930: Aus den letzten Nationalratswahlen der Ersten Republik gehen die Sozialdemokraten als stimmen- und mandatsstärkste Partei hervor. Die Resultate werden erstmals vom "Wahlstudio" der RAVAG übermittelt.

1945: Interalliierte Reparationskonferenz in Paris unter Vorsitz des französischen Außenministers Georges Bidault. Mit den Alliierten nehmen 14 weitere Staaten daran teil. 25 Prozent der Reparationen aus den westlichen Besatzungszonen Deutschlands werden der Sowjetunion und Polen zugesprochen.

1965: In Großbritannien tritt das Gesetz über die Abschaffung der Todesstrafe in Kraft.

1965: Bei Präsidentenwahlen auf den Philippinen besiegt Ferdinand Marcos den bisherigen Staatschef Macapagal.

1965: In den Staaten New York, Vermont, Connecticut, New Jersey, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island und in dem kanadischen Staat Ontario fällt während mehrerer Stunden durch eine Computerstörung der Strom aus. Das öffentliche Leben ist völlig lahmgelegt.

1970: Auf seinem Landsitz in Colombey-les-Deux-Églises in Lothringen stirbt unerwartet General Charles de Gaulle, der 1969 nach zehnjähriger Amtszeit als Präsident Frankreichs zurückgetreten war. Das Oberhaupt des französischen Widerstandes im Zweiten Weltkrieg hatte 1958 die Fünfte Republik gegründet.

1985: In Aalst/Belgien erschießen Gangster bei einem Überfall auf einen Supermarkt acht Menschen.

1985: In Moskau wird Garri Kasparow (UdSSR) mit einem Sieg gegen seinen Landsmann Anatoli Karpow neuer Schachweltmeister.

2000: In Paris werden die beiden obersten Anführer der linksextremistischen spanischen Terrorgruppe GRAPO gefasst.

2010: Der türkische Botschafter in Wien, Kadri Ecvet Tezcan, übt in einem Interview scharfe Kritik an der österreichischen Integrationspolitik sowie an Österreich und seiner Bevölkerung. Besonders ins Visier nimmt Tezcan Innenministerin Maria Fekter (ÖVP), die er für ungeeignet hält, Integrationsagenden zu betreuen. Internationalen Organisationen wie der UNO empfiehlt der Botschafter indirekt, das Land zu verlassen.

2015: Ernst Fuchs, der bekannteste Vertreter des Phantastischen Realismus, verstirbt mit 85 Jahren in Wien. Der Maler hat sich über den engen Kreis der Kunstkenner hinaus mit markantem Vollbart und charakteristischen Käppchen im Gedächtnis der Öffentlichkeit verankert.

2015: Die Ermittlungskommission der WADA empfiehlt als Konsequenz auf die Manipulationsaffäre, Russland aus dem Leichtathletik-Weltverband (IAAF) auszuschließen. Dem Testlabor in Moskau wird mit sofortiger Wirkung die Akkreditierung entzogen. Am 13. November beschließt der IAAF-Vorstand, die Russische Föderation vorläufig zu suspendieren.



Geburtstage: Erika Mann, dt. Schriftstellerin und Schauspielerin (1905-1969); Robert Sargent Shriver, US-Diplomat (1915-2011); Fernando Meirelles, bras. Filmregisseur (1955); Andreas Brehme, dt. Fußballer (1960).

Todestage: Arthur Neville Chamberlain, brit. Politiker (1869-1940); Charles de Gaulle, frz. General/Staatsmann (1890-1970); Gotthard Jedlicka, schwz. Kunsthistoriker (1899-1965); Toyen (eig. Marie Čermínová), tschech. Malerin (1902-1980); Eric Morley, brit. TV-Moderator; Erfinder des "Miss World"-Wettbewerbes (1918-2000); Ernst Fuchs, öst. Maler und Grafiker (1930-2015).

Namenstage: Theodor, Aurelius, Willehad, Reinulf, Roland, Herfried, Clemens, Ursinus, Aggripinus.

Quelle: SN