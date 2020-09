Unter Mittwoch, 9. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1805: Napoleon I. verfügt die Wiedereinführung des Gregorianischen Kalenders in Frankreich zum 1. Jänner 1806.

1850: Kalifornien tritt als 31. Bundesstaat den Vereinigten Staaten von Amerika bei.

1865: In Wien wird die Operette "Die schöne Galathée" von Franz von Suppè uraufgeführt.

1895: In Buffalo (US-Bundesstaat New York) wird eines der ersten modernen Hochhäuser, das Guaranty Building mit 13 Stockwerken, nach Plänen des Architekten Louis Sullivan vollendet.

1915: Österreichisch-ungarische Truppen erobern die russische Festung Dubno.

1945: Amerikanische Truppen rücken in Tokio ein. General MacArthur übernimmt sein Amt als Chef der Militärregierung in Japan. In Nanking kapituliert auch die japanische Armee in China.

1955: Der österreichische Nationalrat beschließt das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG).

1965: Die chinesischen Kommunisten errichten sechseinhalb Jahre nach der Niederschlagung des Volksaufstands und der Flucht des Dalai Lama die sogenannte "Autonome Region Tibet", die nur etwa die Hälfte des traditionellen tibetischen Siedlungsgebietes umfasst.

1970: In Kambodscha verkündet General Lon Nol (der im März auf Betreiben des US-Geheimdienstes CIA Prinz Norodom Sihanouk gestürzt hatte) die Abschaffung der Monarchie.

1975: Drei der mutmaßlichen Entführer des Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz - Ralf Reinders, Inge Viett und Juliane Plambeck - werden in Berlin festgenommen.

1990: Der liberianische Staatschef Samuel Doe wird von Rebellen bei lebendigem Leib schwer verstümmelt und anschließend umgebracht.

1995: Uraufführung des Films "Schlafes Bruder" von Joseph Vilsmaier, nach dem Roman von Robert Schneider in Gaschurn in Vorarlberg.

2005: Außenministerin Ursula Plassnik trifft in Washington mit ihrer US-Amtskollegin Condoleezza Rice zusammen, mit der sie unter anderem die kommende österreichische EU-Präsidentschaft erörtert.

2005: Der österreichische Männer-Handball-Meister A1 Bregenz qualifiziert sich durch einen 35:25-Heimsieg gegen den serbischen Titelträger Vojvodina Novi Sad erstmals für die Champions League.

2010: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) kippt das österreichische Glücksspielmonopol, weil es gegen das Recht der Europäischen Gemeinschaft verstoße. Die Vergabe der Konzessionen an Casinos Austria stehe nicht im Einklang mit EU-Recht. Die Richter kritisieren, dass keine Ausschreibung stattgefunden hat.



Geburtstage: Armand-Jean du Plessis, Herzog von Richelieu, franz. Kardinal/Staatsmann (1585-1642); Joseph Thaddäus Stammel, öst. Bildhauer (1695-1765); Houston Stewart Chamberlain, brit.-dt. Kulturphil. (1855-1927); Paul Henckels, dt. Schauspieler (1885-1967); Luise Walker, öst. Gitarristin (1910-1998); Soňa Červená, tschech. Opernsängerin (1925); Leopold Maderthaner, öst. Politiker (1935-2007); Theresia Haidlmayr, öst. Politikerin (1955); Hugh Grant, brit. Schauspieler (1960); Michelle Williams, US-amer. Schauspielerin (1980); Luka Modrić, kroat. Fußballspieler (1985).

Todestage: Julián Carrillo Trujillo, mexik. Kompon. (1875-1965); Antonino Votto, ital. Dirigent (1896-1985); Nicola Abbagnano, ital. Philosoph (1901-1990); Jussi Björling, schwed. Tenor (1911-1960).

Namenstage: Othmar, Gorgonius, Petrus, Wilfrieda, Orthold, Edgar, Pierre, Bruno, Korbinian.

Quelle: SN