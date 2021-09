Unter Donnerstag, 9. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1886: In Bern schließen zehn europäische Staaten einen völkerrechtlichen Vertrag (Berner Union) zum Schutz von Werken der Literatur und der Kunst.

1896: Der Frankfurter Arzt Dr. Ludwig Rehn führt im Stadtkrankenhaus die erste erfolgreiche Herznaht nach einer Stichverletzung am Herzen aus.

1916: Bulgarische Truppen erstürmen die Donaufestung Silistria.

1956: Elvis Presley erzielt in der Ed-Sullivan-Show seinen musikalischen Durchbruch.

1961: Als erstes Überwasserschiff mit Atomantrieb wird der US-Kreuzer "Long Beach" in Dienst gestellt.

1971: Nach acht Monaten Gefangenschaft wird der britische Botschafter in Uruguay, Geoffrey Jackson, von Tupamaros (linksgerichteten Stadt-Untergrundkämpfern) freigelassen.

1976: In Peking stirbt im 83. Lebensjahr der chinesische KP-Vorsitzende Mao Zedong (Mao Tse-tung), der die Revolution in seinem Land zum Sieg geführt und 1949 die Volksrepublik ausgerufen hatte. Von 1949 bis 1959 war er Staatsoberhaupt. Vier Wochen nach seinem Tod wird die radikale sogenannte "Viererbande" um seine Witwe Jiang Qing festgenommen.

1986: Wegen des Umbaus des alten Plenarsaals tagt der Bundestag erstmals im renovierten Bonner Wasserwerk am Rheinufer.

1991: Betrunkene Polizisten schießen im peruanischen Amazonas-Gebiet ein Passagierflugzeug mit 17 Insassen ab. 15 Menschen sterben.

1996: In Burundi wird der katholische Erzbischof Joachim Ruhuna von Hutu-Rebellen ermordet.

2001: Als algerische Journalisten getarnte Taliban-Extremisten verüben in Afghanistan einen Mordanschlag auf den Tadschikenführer Ahmed Shah Massud, der am 14. September seinen Verletzungen erliegt. Der Held des antisowjetischen Widerstandes war Militärchef der gegen die Taliban-Herrschaft kämpfenden Nordallianz und Verteidigungsminister der international anerkannten Regierung.

2011: Ein milliardenschwerer Handelsskandal erschüttert die Großbank UBS. Ein Mitarbeiter des Investmentbankings in London verursacht der größten Schweizer Bank mit nicht autorisierten Geschäften einen Verlust von zwei Milliarden Dollar (1,45 Mrd. Euro). Gut eine Woche später muss UBS-Konzernchef Oswald Grübel zurücktreten.



Geburtstage: Friedrich I., Großherzog von Baden (1826-1907); Peter Beauvais, dt. Regisseur (1916-1986); Otis Redding, US-Soulsänger (1941-1967); Adam Sandler, US-Filmschauspieler (1966); Georg Hackl, ehem. dt. Rennrodler (1966).

Todestage: Lujo (Ludwig Josef) Brentano, dt. Nationalökonom (1844-1931); Henri de Toulouse-Lautrec, frz. Maler und Graphiker (1864-1901); Salomo Friedlaender, (Pseud. Mynona), dt. Schriftsteller (1871-1946); Mao Tse-Tung, chin. Politiker (1893-1976); Magda Tagliaferro, frz. Pianistin (1893-1986); Max Hunziker, schweiz. Maler (1901-1976).

Namenstage: Othmar, Gorgonius, Petrus, Wilfrieda, Orthold, Edgar, Pierre, Bruno, Korbinian.