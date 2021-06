Tannenzapfen als Ideengeber nutzen

Drei Nachwuchsforscher lassen sich von der "Baumschule" für holztechnologische Weiterentwicklungen inspirieren.

Wurde früher jemand aufgrund großer Bildungslücken als Absolvent einer Baumschule bezeichnet, war das alles andere als ein Kompliment. Für den Verfahrenstechniker Stefan Kain hat der Begriff jedoch eine andere, positive Bedeutung. Ein Lehraufenthalt in der Schule Baum zahlt sich absolut aus, sagt er im SN-Gespräch: "Die Natur ist der beste Ideengeber überhaupt." Für seine Doktorarbeit lässt sich der Forscher an der FH Salzburg von Fichten- und Tannenzapfen inspirieren: "Bei Feuchtigkeit bleiben die Schuppen der Zapfen geschlossen, bei Trockenheit hingegen öffnen sie sich." Diese Sensorfähigkeit, die "ganz ohne Elektronik auskommt", möchte Kain zur Herstellung intelligenter Werkstoffe nutzbar machen.

Als Ergänzung bei mit 3D-Druck gefertigten Hybridmaterialien kommt im 4D-Druckverfahren mit biogenen Materialien als vierte Dimension die zeitliche Komponente hinzu. "Beim 3D-Druck wird reiner Kunststoff ohne Füllstoffe verwendet - aber wir arbeiten mit einem innovativen Hybridmaterial aus Biopolymeren und Holzfasern", erläutert Kain. Wie beim Vorbild Tannen- und Fichtenzapfen reagiert auch dieses Material auf Feuchtigkeit: Die Holzfilamente quellen auf, sobald sie feucht werden. Kain: "Beim 4D-Druck werden die einzelnen Schichten mit wechselnden Druckrichtungen aufgetragen. Der Kontakt mit Feuchtigkeit löst Spannungen im Objekt aus, die eine reversible Verformung herbeiführen."

Als konkrete Anwendungsbereiche nennt Kain Lüftungsklappen in Badezimmern, die aufgrund ihrer sensorischen Fähigkeiten die unterschiedliche Luftfeuchtigkeit im Raum erkennen und sich öffnen oder schließen. Oder auch als Frühwarnsystem bei undichten Wasserleitungen hinter Verbauungen könnten diese neuartigen Werkstoffe Verwendung finden. Am erfolgreichen Ende von Kains Forschungsarbeit soll ein mathematisches Modell zur Verfügung stehen, mit dem man das Verformungsverhalten von 4D-gedruckten Objekten bei der Einwirkung von Feuchtigkeit vorhersagen kann. Der Nachwuchsforscher ist damit am Puls der Zeit, denn der 4D-Druck befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Angesiedelt ist Kains Forschung am "Center for Smart Materials", einem von der EU geförderten Forschungszentrum, das die wichtigsten Salzburger Forschungseinrichtungen aus Universität und Fachhochschule im Bereich Materialwissenschaften vereint. Mit dem Fokus auf Holz sollen in dieser Denkfabrik neue intelligente Ober- und Grenzflächen auf Basis biogener Ressourcen entwickelt werden.

Beispielhaft dafür ist auch die wissenschaftliche Arbeit von Lukas Sommerauer, der an der Herstellung hochwertiger Holzextraktstoffe zu neuartiger Oberflächenimprägnierung forscht. "Holzextraktstoffe sind wertvolle Biochemikalien, die als ,Green Biocides' für Holzschutzmittel eingesetzt werden können oder auch bei entsprechender Reinheit für Lebensmittel- und Medizinprodukte", beschreibt der Nachwuchsforscher an der FH Salzburg. Als Anwendung bietet sich an, Holzoberflächen, zum Beispiel Türklinken, mit einer antibakteriellen Schicht zu überziehen. Oder dort, wo Holz exponiert verbaut wird, schützen diese Holzextraktstoffe gegen Wetter und Sonne und bringen eine längere Haltbarkeit. Natürlich und umweltschonend - beste Baumschule eben.