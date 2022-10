Technologie aus Österreich verhilft NASA zu präzisen Klimadaten

Das in Wien ansässige Weltraumunternehmen Beyond Gravity Austria (ehemals RUAG Space) liefert für eine Klima-Satellitenmission der NASA einen Navigationsempfänger.

Dieser ermöglicht dem Instrument TEMPO, seine Position im Weltraum zu bestimmen, während es atmosphärische Gase wie Ozon, Stickstoffdioxid und Formaldehyd sowie Aerosole über Nordamerika misst. Der Start ist für Anfang 2023 geplant, teilte die Firma mit.

Das Instrument, ein gemeinsames Projekt der NASA und des Smithsonian Astrophysical Observatory, fliegt auf einem Kommunikationssatelliten von Intelsat mit. Es handelt sich um ein UV-Spektrometer, das durch Messung des von der Erdoberfläche und der Atmosphäre reflektierten und gestreuten Sonnenlichts Schadstoffe aufspürt. Die dabei gesammelten Daten sollen zur Verbesserung der Vorhersage der Luftqualität beitragen.

"Je genauer die Position des Instruments durch unseren Empfänger bestimmt wird, desto präziser die NASA-Klimadaten", erklärte der Geschäftsführer von Beyond Gravity Austria, Manfred Sust. Für das Unternehmen ist die Mission eine Premiere: Erstmals wird ein in Wien gebauter Navigationsempfänger in einer geostationären Umlaufbahn, also rund 36.000 Kilometer von der Erde entfernt, eingesetzt. Derzeit sind 30 Navigationsempfänger der Firma in Satelliten im Einsatz, die in der erdnahen Umlaufbahn fliegen.