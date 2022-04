Teleskope erfassten hochenergetische Gammastrahlen einer Nova

Im August 2021 haben sich im Sternbild des Schlangenträgers hochenergetische Blitze entladen. Es handelte sich dabei um die energiereichsten Gammastrahlen, die je bei einer Nova gemessen wurden. Die Dimensionen der Explosion sind demnach wahrlich astronomisch.

Das berichtet ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Physik (MPP) in München, an dem u.a. die ETH Zürich oder der am Institut für Astro- und Partikelphysik an der Universität Innsbruck tätige Paolo Da Vela beteiligt war, am Donnerstag im Fachmagazin "Nature Astronomy". Die gemessenen Gammastrahlen der Nova wiesen demnach Energien von 250 Gigaelektronenvolt auf. Das sei hundert Milliarden Mal energiereicher als das sichtbare Licht, teilte das MPP mit.

Im Sternbild des Schlangenträgers ereignen sich immer wiederkehrende Novas, etwa im Abstand von 15 Jahren. Die gigantischen Explosionen im Doppelsternsystem RS Ophiuchi können entstehen, weil sich dort ein Weißer Zwerg und ein Roter Riese umkreisen. Rote Riesen sind aufgeblähte, alte Sterne, Weiße Zwerge ausgebrannte, winzige, extrem dichte Sterne. Kommen sie im Doppelpack vor, übertragen Sternwinde des Roten Riesen ihre Materie auf den Weißen Zwerg. Sobald dieser zu viel davon verschluckt hat, kommt es zu einer thermonuklearen Explosion.

Mit den "Magic"-Teleskopen (Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov) auf der Kanareninsel La Palma (Spanien) beobachteten die Forscher den jüngsten Ausbruch. Die Messungen legen demnach nahe, dass die Gammastrahlen von energiereichen Protonen ausgingen, die in der Schockwelle auf Hunderte von Gigaelektronenvolt beschleunigt wurden.

"Damit kommen Nova-Ausbrüche auch als Quelle für die kosmische Strahlung in Frage", sagte einer der Studienautoren, David Green vom MPP. Allerdings trügen sie nur in ihrer unmittelbaren Umgebung zur kosmischen Strahlung bei. Die Hauptakteure seien Supernova-Überreste. "Die Schockwellen, die von dieser Art Sternexplosion ausgehen, sind bedeutend heftiger als bei einer Nova", so Green.