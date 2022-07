Tempelritter verließ sein Grab

Salzburger Forscher versprechen sich von der Untersuchung einiger Knochenproben wertvolle Informationen.

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er etwas erzählen. Möglicherweise kann er sogar dann noch etwas berichten, kommt er aus weit zurückliegender Vergangenheit. Daniele Mattiangeli und Jan Cemper-Kiesslich haben jedenfalls damit begonnen einen solchen Reisenden zu "befragen".

Daniele Mattiangeli, Dozent für Römisches Recht und Rechtshistoriker am Fachbereich Völkerrecht, Europarecht und Grundlagen des Rechts, leitet zusammen mit Jan Cemper-Kiesslich, forensischer Molekularbiologe am Fachbereich Gerichtsmedizin sowie molekularer Archäologe am Fachbereich Altertumswissenschaften, jenen weltweit einzigartigen Forschungsverbund an der Universität Salzburg, ...