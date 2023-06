Therapie oder Wellness: Was bringt Floating?

Nichts hören, nichts sehen, nichts spüren. Sondern nur in Salzlauge schweben. Floating nennt sich diese Therapie. Oder ist das mehr Wellness? Wir haben den totalen Reizentzug ausprobiert.

Die letzten Luftblasen, die sich aus meinem rechten Gehörgang schwindeln, kitzeln ein wenig und das allerletzte Bläschen haftet noch für einen kleinen Moment in meiner Ohrmuschel, bevor es sich endgültig von mir löst und die Flüssigkeit emporsteigt. Ausgestreckt treibe ich in einer riesigen Wanne, die mit einer Salzlösung gefüllt ist, welche genau so temperiert ist, dass sie meine Haut weder Wärme noch Kälte spüren lässt. Wie tot schwebt mein Körper darin, längst hat er sämtliche Orientierungshilfen verloren. Die Kabine, in ...