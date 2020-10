Tiere sehen die Welt mit völlig anderen Augen

Krebse können Durchsichtiges sichtbar machen. Und das Vierauge kann simultan über und unter Wasser sehen. Wie anders die Welt erscheint, wenn wir sie durch Tieraugen betrachten.

Der Eindruck täuscht nicht: Stubenfliegen sehen die Fliegenklatsche wirklich kommen - und zwar in Zeitlupe. So bleibt ihnen genügend Zeit, die Fliege zu machen. Zu verdanken haben sie das ihrem Zeitlupenblick. Bei uns Menschen verschmelzen mehr als 18 Bilder pro Sekunde schon zu einem Bewegungsablauf, wohingegen Stubenfliegen noch ganze 250 Bilder in der Sekunde sauber voneinander trennen können. Der Vorteil: Auch schnellste Bewegungen kommen ihnen gähnend langsam vor, es bleibt ausreichend Zeit, auf das Wahrgenommene zu reagieren.

Viele ...