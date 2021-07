Tierische Olympiade: In welchen Disziplinen uns Tiere überlegen sind

Kein Olympiateilnehmer ist so schnell wie eine Schmeißfliege oder so ausdauernd wie eine Pfuhlschnepfe. Wie sehr uns Tiere in den einzelnen Disziplinen überlegen sind.

Der Isländer Hafþór Björnsson ist ein starker Mann: Atemberaubende 501 Kilogramm schaffte er im Kreuzheben und ist damit seit 2020 neuer Weltrekordhalter. Eine Rekordleistung ist das allerdings nur für uns Menschen. Viele Tiere sind stärker - und zwar wesentlich. Wer jetzt an Elefanten denkt, ist auf dem Holzweg. Elefanten sind zwar kräftig, aber sie sind auch schwer. Mit anderen Worten: Im Vergleich zu seinem Körpergewicht von durchschnittlich fünf bis sechs Tonnen sind selbst die vielen Hundert Kilogramm, die ...