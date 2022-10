Tierische Siegerfotos erzählen spannende Geschichten

Seit Kurzem stehen die Siegerbilder des "Wildlife Photographer of the Year"-Awards, den das Naturhistorische Museum in London jedes Jahr ausschreibt, fest.

Beim jährlichen "Wildlife Photographer of the Year"-Award des Naturhistorischen Museums in London werden mit den nun gekürten Siegerfotos teils auch tragische Geschichten erzählt: So hat der Südafrikaner Brent Stirton das letzte Kapitel im Leben des Berggorillas Ndakasi im Virunga-Nationalpark (DR Kongo) festgehalten. Das Tier wurde einst mit seiner Gruppe von der Holzkohle-Mafia vertrieben und starb nun, 13 Jahre später, in den Armen seines Retters, des Nationalpark-Rangers André Bauma. Aber es gibt auch positive Geschichten: Das Foto "Himmlische Flamingos"etwa: Es stammt vom Japaner Junji Takasago, der Flamingos am Salar de Uyuni, einem riesigen Salzsee in Bolivien, festgehalten hat.