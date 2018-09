Timo Steyer neuer Bundesschulsprecher

Der 18-jährige Timo Steyer von der VP-nahen Schülerunion ist neuer Bundesschulsprecher. Er besucht die HAK/HAS Sacre Coeur und ist BMHS-Landesschulsprecher in Wien. Gewählt wurde er am Sonntag in der Bundesschülervertretung (BSV) laut einer Aussendung "mit klarer Mehrheit". Am Montag wird Steyer in einer Pressekonferenz seine Vorhaben für das kommende Schuljahr präsentieren.

Die Schülerunion stellt schon zum 14. Mal in Folge den Bundesschulsprecher. Steyer kann sich - nach den Wahlen vom Sommer - auf 22 von 29 Mandaten in der Bundesschülervertretung stützen. Quelle: APA