Die Haut ist unser größtes Organ. Um es zu stärken, ist mehr Pflege von innen nötig, als man oft denkt. Die deutsche Star-Dermatologin Yael Adler gibt anlässlich des Monats der Hautgesundheit Tipps, die unter die Haut gehen.

Frau Adler, Sie haben mehrere Nummer-1-Bestseller über das Thema Haut geschrieben, unter anderem "Haut nah" und "Genial vital!". Was ist so faszinierend an dem Organ? Yael Adler: Die Haut ist ein Netzwerkorgan. Sie hat mit allem zu tun - mit der Umwelt, dem Klima, unseren Mitmenschen und vor allem auch dem "Innenleben" des Körpers. Wenn man sich mit der Haut beschäftigt, begegnet man all diesen Themenfeldern. Das macht es auch so spannend.

Die Haut sei wie ein großes ...