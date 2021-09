Totholz in Wäldern speichert viel Kohlenstoff

Forscher haben erstmals die Rolle toter Bäume für den Kohlenstoffkreislauf untersucht.

Wie schnell totes Holz im Wald abgebaut wird, hängt vom Klima sowie von Pilzen und Insekten ab. Ein internationales Forschungsteam, unter ihnen der Evolutionsbiologie Jan Christian Habel von der Paris-Lodron-Universität Salzburg, hat den jährlichen Beitrag von Totholz zum globalen Kohlenstoffkreislauf ermittelt und erstmals auch die Bedeutung von Insekten beim Holzabbau quantifiziert. Die Studie ist in der Fachzeitschrift "Nature" erschienen.

Lebende Bäume nehmen viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und sind damit wichtige Klimaschützer. Über die Rolle von toten Bäumen im globalen Kohlenstoffkreislauf ist aber wenig bekannt. Dabei gehören die Zersetzung von Holz und die Rückführung der darin gespeicherten Nährstoffe zu den wichtigsten Prozessen in Wäldern. Wie viel Kohlenstoff wird weltweit aus verrottendem Holz freigesetzt? Welche Rolle spielen dabei Insekten? Diese Fragen wurden nun erstmals erforscht.

An 55 Waldstandorten auf sechs Kontinenten haben Forscher Hölzer von mehr als 140 Baumarten ausgelegt, um den Einfluss des Klimas, der Flora und der Fauna auf die Abbaugeschwindigkeit zu messen. Die Hälfte der Hölzer befand sich in engmaschigen Käfigen. "Damit konnten wir für einen Teil der Hölzer ausschließen, dass Insekten an der Zersetzung mitwirken", sagt Habel. Die Daten zeigen, dass die Abbaugeschwindigkeit und der Beitrag der Insekten stark vom Klima abhängen und mit steigender Temperatur zunehmen. Höhere Niederschläge beschleunigen in warmen Regionen den Abbau, in Regionen mit niedrigen Temperaturen verlangsamen sie den Abbau. Aus dem Experiment konnten die Wissenschafter modellieren, in welchem Ausmaß Totholz am globalen Kohlenstoffkreislauf beteiligt ist. Demnach werden jährlich 10,9 Gigatonnen Kohlenstoff weltweit aus Totholz freigesetzt. Ein Teil des Kohlenstoffs geht dabei in den Boden, während ein anderer Teil in die Atmosphäre freigesetzt wird. Die aus Totholz freigesetzte Menge entspricht rund 11,5 Prozent der Emissionen aus fossilen Brennstoffen. Doch das beim Totholzabbau freigesetzte CO2 ist Teil des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs und führt nicht zu einem Anstieg des CO2-Gehalts in der Atmosphäre.

Sebastian Seibold von der Technischen Universität München verweist auch darauf, dass die Idee, Totholz aus dem Wald zu nutzen, um so CO2 einzusparen, nicht funktionieren würde: "Denn der Holzabbau ist ein wichtiger Prozess im Wald, bei dem Nährstoffe aus dem Holz wieder freigesetzt werden. Ohne diese würden die Wälder immer schlechter wachsen und somit weniger CO2 binden."

Jan Christian Habel, Evolutionsbiologe Tropenwälder spielen eine große Rolle.

Wie Jan Christian Habel erklärt, sind mit 93 Prozent die Tropenwälder aufgrund ihrer hohen Holzmasse in Kombination mit schnellen Abbauprozessen überproportional an den Prozessen beteiligt. Insekten haben am Holzabbau einen Anteil von einem Drittel, der sich überwiegend auf die Tropen beschränkt. In Wäldern der nördlichen und gemäßigten Breiten sind die Beiträge der Insekten gering.