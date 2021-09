Totimpfstoff von Valneva soll bald an Jugendlichen getestet werden

Das österreichisch-französische Biopharma-Unternehmen Valneva will sein Vakzin bald an Jugendlichen testen. In Großbritannien werden im Rahmen der klinischen Phase-III-Studien 660 Studienteilnehmer zwischen 12 und 17 Jahren gesucht, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

SN/AP