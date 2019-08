Grundlage ist das tiefe gegenseitige Vertrauen in der Partnerschaft. Das setzt man aufs Spiel, wen man den externen "Kick" sucht. Schwierigkeiten lassen sich auch anders lösen.

Fast alle Paare wünschen sich einen treuen Partner, doch jeder Zweite geht fremd. Treue ist in den vergangenen Jahrzehnten in Verruf geraten: Treue sei, wenn man sich nicht traue. Treue sei die Weltanschauung der Gehemmten, Untreue liege in der Biologie ...