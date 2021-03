Trotz steigender Corona-Zahlen startete Pakistan Polio-Impfkampagne

Ungeachtet stark steigender Corona-Zahlen hat Pakistan erneut eine landesweite Impfkampagne gegen Kinderlähmung begonnen. Etwa 285.000 Helfer sollen binnen fünf Tagen rund 40 Millionen Kinder unter fünf Jahren unter Einhaltung von Corona-Sicherheitsmaßnahmen impfen, teilten die Behörden am Montag mit. Die Pandemie würde das Land herausfordern, erklärte der Sonderbeauftragte für Gesundheit, Faisal Sultan, in einer Mitteilung zum Start der Kampagne.

Man sei aber entschlossen, wichtige Gesundheitsdienstleistungen "auch in diesen schwierigen Zeiten" sicherzustellen. Aktuell werden offiziell seit mehreren Tagen je über 4.000 Corona-Neuinfektionen in Pakistan registriert.

Im Vorjahr waren in Pakistan bereits Polio-Impfkampagnen wegen Corona unterbrochen worden. Millionen Kindern fehlte deshalb die wichtige Schutzimpfung gegen die Erkrankung, die das zentrale Nervensystem befallen und in Einzelfällen zu dauerhaften Lähmungen führen kann.

Pakistan und Afghanistan sind laut der Global Polio Eradication Initiative die einzigen Länder, in denen es im vergangenen und in diesem Jahr Erkrankungen mit dem Wildtyp des Poliovirus gegeben hat. Immer wieder werden Impfkampagnen in Pakistan auch von gewaltsamen Zwischenfällen durch Extremisten überschattet.