Turteltaube ist "Vogel des Jahres 2020"

Die Organisation BirdLife Österreich hat die Turteltaube (Streptopelia turtur) zum "Vogel des Jahres 2020" gekürt. Grund sei ihre starke Gefährdung wegen fehlender geeigneter Lebensräume. "In den letzten Jahrzehnten haben wir zwei Drittel der Brutpaare verloren, ganze Landstriche sind turteltaubenfrei", so Gabor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich, am Freitag.

SN/APA (BIRDLIFE)/HANS-MARTIN BERG Die Turteltaube ist laut Birdlife "Österreichs Sorgenvogel"