Überreste von Schnabel-Dinosaurier in Chile entdeckt

Wissenschafter haben erstmals in Chile die Überreste einer Dinosaurierart mit Entenschnabel entdeckt. Beim "Gonkoken nanoi" handle es sich um "schlank aussehende Dinosaurier, die sowohl auf zwei wie auch auf vier Beinen stehen konnten, um so die Vegetation in der Höhe und am Boden zu erreichen", sagte Alexander Vargas, Direktor des paläontologischen Netzwerks der Universität Chile und Mit-Autore der am Freitag in der Zeitschrift "Science Advances" veröffentlichten Studie.

Schnabel-Dino lebte vor rund 72 Millionen Jahren