Umbau bei Fresenius: FMC wandelt sich in Aktiengesellschaft

Der Umbau des Fresenius-Konzerns geht in die nächste Etappe.

Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Frankfurt stimmten die Aktionäre der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) am Freitag der Umwandlung von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in eine Aktiengesellschaft zu, wie das Unternehmen mitteilte. Die nötige Mehrheit des anwesenden Kapitals sei erreicht worden, es hätten fast 100 Prozent zugestimmt.

Der Schritt ist Voraussetzung dafür, dass FMC in der Bilanz der Muttergesellschaft Fresenius dem Anteil entsprechend nur noch mit etwa einem Drittel als Beteiligung ausgewiesen wird. Bislang war FMC voll berücksichtigt worden. Angesichts der zuletzt schwachen Geschäftsentwicklung war das ungünstig für die Mutter.