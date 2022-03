Die Fakten zum Klimawandel liegen klar auf dem Tisch. In ihrem Buch "Warum machen wir es nicht einfach?" erklärt die Salzburger Umweltpsychologin Isabella Uhl-Hädicke, warum wir uns dennoch schwertun, klimafreundlich zu handeln.

Sie wollten Ihr neues Buch eigentlich "It's so easy" nennen - also: "Es ist so einfach". Warum haben Sie sich dagegen entschieden? Isabella Uhl-Hädicke: Der Titel "It's so easy" war ein Vorschlag des Verlags. Aber meine erste Reaktion war: Nein, leider nicht. Es wäre schön, wenn die Lösungen einfach wären - aber gerade bei der Klimakrise ist alles sehr komplex. Das macht es auch so herausfordernd, unser Handeln auszurichten.

Die Wissenschaft weiß, was zu tun ...