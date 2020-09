Umweltmediziner: Alternative zur Maske heißt zusperren

Die Visiere aus Kunststoff sind kein optimaler Schutz gegen infektiöse Minipartikel. Doch überhaupt keine Maske zu tragen ist keine Lösung. Dann werde es nur eine Alternative geben, sagt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter.

Auf der ganzen Welt tragen Menschen Masken aus Vlies, Stoff oder zumindest durchsichtige Visiere, um sich und andere vor der Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Diese Plastikvisiere sind nun zum Gegenstand der Forschung geworden. Simulationen mit dem schnellsten Computer der Welt in Japan zeigten, dass die Anti-Corona-Ausrüstungen aus Kunststoff nahezu 100 Prozent der Aerosole in beide Richtungen durchlassen. Masken aus Vlies und Stoff sind besser, so die derzeitige Erkenntnis. Der ORF berichtete am Mittwoch ausführlich darüber.

