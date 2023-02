Unbekannte Flugobjekte in den USA: Kann es sich um Ufos handeln?

In den USA herrscht nach wie vor Rätselraten über drei abgeschossene Flugobjekte. Manche mutmaßen, es handle sich um Ufos. Was ist da dran?

Die Frage, ob wir allein im All sind, fasziniert Menschen seit jeher. Auch die Frage, ob wir auf der Erde Besuch von diesen möglichen Mitbewohnern des Universums bekommen könnten. Nachdem in den USA in den vergangenen Tagen US-Kampfjets mindestens drei unbekannte Flugobjekte vom Himmel geholt haben, entbrannte die Debatte über unbekannte Flugobjekte (Ufos) einmal mehr.

Zwar berichtete die Präsidentensprecherin Karine Jean-Pierre bei einem Pressebriefing im Weißen Haus, das amerikanische Volk müsse sich über Außerirdische keine ...